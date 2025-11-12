El clima en Neuquén

icon
20° Temp
28% Hum
Ciencia y Vida
La Mañana verano

Adiós riñonera: este es el accesorio que marcará el verano, más práctico, cómodo y con estilo

La alternativa que se impone como nueva tendencia combina practicidad, estilo y adaptabilidad. Sus ventajas y cómo combinarla, según cada ocasión.

Adiós riñonera: este es el accesorio que marcará el verano

Adiós riñonera: este es el accesorio que marcará el verano, más práctico, cómodo y con estilo

Por décadas, la riñonera fue símbolo de practicidad y seguridad, permitiendo tener objetos de valor al resguardo y cerca de uno. Además, también pasó a formar parte de la moda. Sin embargo, en la actualidad está perdiendo terreno a manos de otro accesorio: la cartera pequeña y el morral elegante, que son igualmente prácticos pero con mayor estilo y adaptabilidad.

Para el verano 2026, la tendencia apunta a accesorios que no solo sean útiles, sino que también evidencien un sentido de sofisticación y personalidad. La cartera pequeña y el morral cumplen con esos requisitos, combinando estética y funcionalidad de una manera que la riñonera no logra, más allá de seguir siendo útil en ciertos contextos, especialmente en actividades deportivas o muy informales.

La preferencia por opciones más elegantes también refleja un cambio en la actitud hacia la moda, que busca expresar buen gusto y las características propias de cada persona sin sacrificar la practicidad y alejándose de la apariencia casual y, en algunas ocasiones, deportiva. Las nuevas tendencias apuestan por la elegancia discreta: colores neutros, texturas sofisticadas y formas compactas que hacen del accesorio un complemento clave en cualquier look veraniego.

cartera
Las carteras pequeñas forman parte de la moda minimalista.

Las carteras pequeñas forman parte de la moda minimalista.

Por qué las carteras pequeñas y el morral surgen como nuevas tendencias para el verano

Surgida de las pasarelas, la cartera pequeña, también conocida como “microbag”, está conquistando las calles por su carácter minimalista y chic. Este tipo de bolso permite llevar solo lo esencial, promoviendo la sencillez y el orden, además de aportar un aire de elegancia y modernidad a cualquier conjunto. Su tamaño compacto favorece una postura más estilizada y se convierte en un complemento perfecto para looks tanto casuales como sofisticados.

Por su parte, el morral se presenta como una opción más estructurada y formal, pero sin perder su capacidad de adaptarse a ambientes informales. Hechos en materiales de alta calidad y con acabados refinados, estos accesorios aportan un toque de distinción y versatilidad. Además, su forma permite distribuir mejor el peso, brindando comodidad durante largos días de verano, visitar lugares turísticos o asistir a eventos sociales.

cartera2
Esta alternativa a la riñonera promueve la sencillez y el orden.

Esta alternativa a la riñonera promueve la sencillez y el orden.

Cuáles son las ventajas de usar carteras chicas o morrales

Ambos accesorios ofrecen beneficios que hacen que sean las opciones preferidas para esta temporada:

  • Versatilidad: se adaptan fácilmente a diferentes estilos, desde el boho chic hasta el urbano elegante.
  • Elegancia: aportan un toque sofisticado sin esfuerzo, ideal para ocasiones que requieren un look más cuidado.
  • Practicidad: aunque pequeños, ofrecen suficiente espacio para lo imprescindible, evitando el exceso de carga y facilitando el movimiento.
  • Semana y fin de semana: son adecuados tanto para usar durante el día en actividades cotidianas como para salidas nocturnas o eventos especiales.
  • Refinamiento del estilo: estos accesorios elevan cualquier outfit, haciendo que incluso un look sencillo luzca más elaborado.
cartera3
Las carteras pequeñas se pueden combinar con distintos looks y en situaciones formales e informales.

Las carteras pequeñas se pueden combinar con distintos looks y en situaciones formales e informales.

Cómo combinar las carteras pequeñas y los morrales con distintos estilos

Una de las grandes ventajas de la cartera pequeña y el morral es su capacidad de complementar variados estilos de vestir:

  • Look casual chic: combina una blusa de lino, jeans ajustados y sandalias planas, añadiendo una cartera pequeña de colores neutros para un toque de sofisticación sin perder comodidad.
  • Estilo boho: un vestido largo con estampados y accesorios de fibra natural puede enriquecerse con un morral de cuero con detalles artesanales, creando un contraste que resalta la autenticidad y el estilo relajado.
  • Elegancia urbana: un conjunto de blazer y pantalón palazzo en tonos neutros, complementado con un morral estructurado en tonos metálicos o en piel de alta calidad, ideado para una noche en la ciudad o un evento formal.
  • Look playero chic: un bikini con un pareo y sandalias, acompañado de una cartera pequeña en colores vivos, aporta frescura y un toque de glamour en la playa o en la pileta.

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

+E

Rojo

PAÍS

Naranja

+P

Verde

NEUQUÉN

Azul Curioso