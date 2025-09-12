La modelo estuvo de viaje por Miami y mostró algunas alternativas para recoger el cabello ante las temperaturas más cálidas.

Adiós pelo suelto: este es el peinado de ultra moda para este verano, que Nicole Neumann ya está usando

Nicole Neumann siempre marca tendencia. Referente indiscutida de la moda desde hace décadas, la modelo pasó unos días de descanso en Miami y desde allí mostró sus nuevos peinados que apuntan a convertirse en furor con la llegada de las temperaturas más cálidas.

En los últimos días, Neumann viajó a Estados Unidos para disfrutar de unas "vacaciones de verano" junto a su hijo Cruz y su esposo Manu Urcera . En sus redes, sorprendió al exhibir un cambio de look , volviendo al rubio más fuerte y dejando de lado los colores oscuros. También acompañó su nuevo estilo con distintas formas de atarse el pelo para contrarrestar el calor.

Como parte de su look, la modelo recurrió a un accesorio clásico: el pañuelo . Y en sus distintas fotos publicadas, dejó en claro la versatilidad de este artículo , que se perfila como un aliado infaltable en la temporada primavera-verano y que, ante las altas temperaturas, puede ser una alternativa al tradicional gorro.

nicole Las distintas formas que compartió Nicole Nuemann para incorporar un pañuelo al peinado.

En su cuenta de Instagram, donde reúne más de dos millones de seguidores, la rubia se mostró luciendo un pañuelo como vincha, atado en la nuca y con los extremos cayendo sobre la espalda, dejando que parte de la tela se fusionara con su propia cabellera.

En otra de las alternativas, Nicole incorporó los lazos del pañuelo a su pelo, generando un trenzado que mezcla los colores del accesorio con su cabello natural. Así, sumó un toque distintivo que puede convertirse en una propuesta de moda.

nicole2 La modelo estuvo de descanso en Miami y mostró un cambio de look.

En la sesión de fotos también se destacó por lucir un gorro tejido “enrejado” y una bandana, retomando una moda de los 2000 y sumando opciones como protección contra los rayos del sol.

El traje de baño de Nicole Neumann que es furor

La modelo protagonizó una sesión de fotos en blanco y negro que se destacó por su elegante outfit de playa. En las imágenes de la campaña se la ve con un traje de baño enterizo negro cavado y con escote profundo. Además, sumó una camisa blanca con bordados florales en tonos claros.

Como parte del look, Nicole incorporó un collar de múltiples piezas, que mezcla texturas metálicas y cuentas, junto a varias pulseras anchas y brazaletes en ambas muñecas. También mostró un anillo y sandalias negras de cuero.

nicole3 La modelo lució un traje de baño enterizo negro cavado y con escote profundo.

Amoldándose a la estética relajada y veraniega, dejó su pelo suelto y con ondas suaves. Y completó su estilo con un maquillaje muy sutil y natural que incluyó una base ligera, un toque de bronzer para resaltar los pómulos y labios nude.

Cuál es el perfume favorito de Nicole Neumann

A la hora de elegir un perfume que acompañe su estilo, la modelo tiene un claro favorito: Bloom Acqua di Fiori de Gucci. Se trata de una fragancia lanzada en 2018 y que forma parte de la reconocida línea Gucci Bloom. Se destaca por su frescura intensa y su carácter floral acuático.

Creada por el maestro perfumista Alberto Morillas, está pensada para celebrar la autenticidad, la vitalidad y la energía alegre de las mujeres. Su composición incluye notas de salida como hoja de gálbano, casis, bergamota y limón; un corazón floral con nardos, jazmín, madreselva, fresia y lirio de los valles; y un fondo suave de almizcle, sándalo. La adición de galbano verde y el núcleo de cassis aportan una frescura húmeda que evoca el rocío de los pétalos, generando una sensación envolvente y luminosa.

En Argentina, el precio de la fragancia varía según el tamaño del frasco y el punto de venta. Por ejemplo, la presentación de 50 ml ronda los $219.600 en perfumerías especializadas. También existen versiones más grandes o ediciones limitadas que pueden superar ese valor.