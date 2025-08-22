La chicana de Nicole Neumann a su ex Fabián Cubero en medio del conflicto

La modelo habló con el móvil del programa televisivo LAM y contó también detalles de su viaje por Europa y su salida de Los 8 Escalones.

Nicole Neumann regresó de Europa luego del encuentro con su padre Bernd Unterüberbacher al que visitó junto a su actual pareja Manuel Urcera y sus hijas luego de mucho tiempo. En diálogo con el programa de chimentos LAM, la modelo habló de diversos temas, entre ellos su salida de Los 8 Escalones.

“Las chicas no habían ido nunca y pudieron ver dónde vive su abuelo, cómo vive, de qué trabaja. Y siempre es lindo disfrutar, recorrer lugares nuevos, culturas nuevas. Me parece que los viajes en familia son súper enriquecedores, estuvo divino”, reveló Nicole sobre el viaje y agregó: "Nuestro mayor temor era cómo lo iba a llevar Cruz. Eran como 20 horas para llegar hasta allá, con cambios de avión, tren, y la verdad que el gordo se portó divino, durmió todo el vuelo. Ninguna queja todo, lindo por suerte".

“Yo todo bien con mi vida, por suerte, feliz, trabajando con una familia divina. La verdad que no tengo lugar para estar pensando en cosas que no... Qué sé yo, a esta altura de mi vida solo quiero el disfrute, lo lindo. Estoy en paz conmigo y mi familia. No tengo ni idea qué dice y no me interesa escuchar, estoy mucho más allá", esbozó cuando le preguntaron por la actualidad con Fabián Cubero, el padre de sus hijas.

NICOLE NEUMANN EN PLENO CONFLICTO CON FABIÁN CUBERO "La pasé muy bien con mis hijos en las vacaciones" "Mi salida del programa no tiene que ver con Pampita"} "Estoy muy bien con mi vida" Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/RASHc8J5ce

nicole.jpg Nicole Neumann

Qué dijo sobre la salida del programa que ahora conduce Pampita

"Hace 15 días que no estoy más en Los 8 escalones, lo necesitaba igual porque Cruz está más grande, súper demandante, y no lo puedo llevar ahora al canal porque también está muy inquieto, está muy pegado a mí. Y estoy con mucho trabajo en redes que eso lleva muchísimo tiempo también aunque parezca que no, de estar grabando cotenido, cambiando de ropa, editando, vivo lejos y necesitaba tiempo, a full con todo el trabajo", soltó Neumann dando a entender que nada tuvo que ver con el desembarco de Pampita en el formato.

“Me imaginé igual que lo iban a decir, era obvio, pero yo ya había hablado con la producción antes de irme de viaje, era un tema hablado. Recién volviendo me enteré de que empezaba a conducir Carolina. Casualidades”, sumó.