La película "Homo Argentum" llega a las plataformas de streaming: ¿dónde verla y cuándo?

Homo Argentum , éxito de taquilla en los cines, desembarcaría en una reconocida plataforma de streaming . En esta nota, te contamos desde cuándo y dónde podrá verse.

Desde su función inaugural en el cine, la película argentina Homo Argentum se convirtió en un rotundo éxito. Con más de 500 mil tickets vendidos en las salas del país, el filme protagonizado por Guillermo Francella se posicionó como el estreno más destacado en la pantalla grande en 2025. Y la buena noticia es que Homo Argentum desembarcaría en una conocida plataforma de streaming . ¿A partir de cuándo y dónde podrá verse?

Cabe recordar que Homo Argentum -dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat- es una ácida comedia en la que Francella interpreta a 16 personajes distintos a lo largo de microhistorias que apuntan a diversos estereotipos argentinos.

La película Homo Argentum –protagonizada por Guillermo Francella- llegaría a la pantalla de la plataforma de streaming Disney+ a fines de septiembre o a principios de octubre de 2025.

Según se conoció, Disney+ posee los derechos de distribución de Homo Argentum. Y si bien aún no fue confirmada oficialmente la fecha de estreno en esa plataforma de streaming, se cree que estaría disponible entre 40 y 60 días después de su estreno en el cine (este se produjo el último 14 de agosto de 2025).

De todos modos, de acuerdo a la información que se filtró desde Disney+, si Homo Argentum continúa con un gran rendimiento de taquilla en la pantalla grande, la fecha de lanzamiento en Disney+ podría extenderse e ir más allá de fines de septiembre o principios de octubre de 2025.

Cabe recordar que Homo Argentum ya despertó todo tipo de polémicas. Y hasta incluyó el elogio del presidente Javier Milei. El propio Francella señaló que “la gente se divierte y se emociona. La película genera temas y estamos felices de que esté pasando eso. Somos un país de contradicciones, de luces y sombras, y esta película celebra eso. Es una pintura de quiénes somos, con nuestras virtudes y nuestras miserias”.

El propio actor respondió a las críticas de un modo ácido: "Hay un cine muy premiado pero que le da la espalda al público. Son obras de arte, pero no representan a nadie".

Por su parte, los directores Cohn y Duprat comentaron que Homo Argentum “es una película diseñada para las salas de cine, ya que se trata de una producción de gran presupuesto y de gran calidad técnica y artística. Por eso elegimos ir a los cines, queremos que la gente la pueda apreciar en toda su dimensión en las salas. Estas minipelículas están muy trabajadas, tienen muchos dobleces. Tienen una reflexión sobre nosotros mismos”.

Es oportuno reseñar que Cohn y Duprat ya trabajaron junto a Guillermo Francella en la realización de la serie El Encargado, cuya temporada 4 se estrenaría en el último cuatrimestre de 2025.

El Encargado temporada 4 –que podrá verse a través de la pantalla de Disney+ en la Argentina- incluye a Guillermo Francella en el papel protagónico y un enorme elenco en el que se destacan Luis Brandoni y Arturo Puig, entre otros. La nueva entrega de la saga fue rodada en locaciones de Pilar, Florencio Varela y el barrio porteño de Belgrano.