Las inquietantes coincidencias con la serie de Francella: el encargado que pide la herencia de Beatriz Sarlo

Ante el reclamo del encargado, Cristian, un vecino del edificio donde vivía Sarlo, brindó un importantes testimonio, donde dio detalles sobre cómo era la relación que tenían.

Según afirmó a C5N, la escritora no recibía visitas en su departamento. "Nadie venía a visitarla. Por lo que hablé con el encargado, no tenía hijos y no tenía visitas. Yo no tenía relación con ella, era '¿Cómo le va?' y ya está. No me escuchaba, seguía en la suya", relató.

En ese sentido, explicó su vínculo con Melanio Alberto Meza. "Éramos amigos. Charlamos y me comentó la situación. Me dijo '¿sabés quién vive en el octavo?' Yo no tenía ni idea y ahí profundizamos. Pasaron unos días y le digo 'che, puedo ir a ver el departamento?' y fuimos. Él tenía la llave porque Sarlo se la había dejado. Me dio un libro de ella y me lo llevé y lo dejé ahí", recordó.

Cristian detalló el vínculo entre Sarlo y el encargado, como así también describió el departamento: "Yo quería alquilar el departamento pero no le dije al portero. Le dije 'che, lo vas a alquilar? Mirá que estoy yo primero'. El departamento es hermoso. Me dijo que era muy amigo del exesposo de Sarlo. Él le hacía muchos favores a ella, como ir al supermercado o a la farmacia. Era una relación genuina. Se juntaban a tomar whisky o había algún puchito".

Beatríz Sarlo, edificio.jpg El edificio donde vivía la escritora Beatriz Sarlo.

"Para mí, ahí Sarlo dijo 'te lo re merecés, sos un buen tipo, te lo dejo'. Él me dijo que ella le había dejado escrito pero no hablamos con tanta profundidad. Creo que la gata de ella la tiene el encargado, él es muy bueno con los animales", concluyó.

El marido de Beatriz Sarlo también reclama la herencia

La polémica se desató este lunes, cuando el encargado Melanio Alberto Meza presentó a la Justicia dos manuscritos de Sarlo, en los que le dejaba la propiedad de su inmueble y el cuidado de su gata "Nini".

El encargado del edifico donde vivía Beatriz Sarlo, Melanio Alberto Meza, reclamó el departamento en el que residía la autora al momento de su muerte, así como la custodia de su gata Nini, luego de presentar un manuscrito que ya se encuentra en manos de la Justicia.

La denuncia se sostiene mediante dos manuscritos, que serían de la autoría de Sarlo, uno de ellos escrito en agosto de 2024, cuatro meses antes de su muerte.

La primera carta, de fecha 9 de junio, aseguraba: "Yo, Beatriz Sarlo, quiero dejar certificada mi voluntad de que en caso de mi desaparición u otro accidente, mi gata Nini, deberá quedar a cargo de Alberto Meza".

El otro manuscrito aportado por el encargado data de agosto de 2024, en el que Sarlo escribió: “Alberto Meza quedó a cargo de mi departamento después de mi muerte. Y también quedó a cargo de mi gata Nini, que te aprecia tanto como te aprecio y valoro yo”.