Coty Romero disfrutó de su mágica estadía en Disney: cómo se vistió

La ex Gran Hermano decidió volver a Disney, pero esta vez viajó sin compañía.

A seis meses de su primer viaje a Disney , la ex Gran Hermano, Coty Romero , decidió regresar a uno de los destinos más mágicos del planeta. A través de sus redes sociales, la influencer fue compartiendo las primeras imágenes de su primer día en Magic Kingdom, el parque más icónico de Orlando, Estados Unidos.

En diciembre de 2024, Coty Romero sorprendió a Nacho Castañares, su ex novio, con pasajes y entradas para visitar Disney. Ahora que está nuevamente soltera, la ex participante de Gran Hermano decidió regresar pero sin acompañantes.

A través de su perfil de Instagram compartió una publicación con varias fotografías donde pudo mostrar con detalles su look del día: se trataba de un conjunto deportivo color chocolate de top y pollera y una gargantilla con una flor rosa.

image.png

image.png

image.png

image.png

“Siempre es mágico”, escribió Coti Romero en su última publicación de Instagram donde compartió un resumen con las mejores fotos de su primer día en Disney. La ex Gran Hermano posó junto a cada juego y deslumbró con un look súper veraniego.

Coti Romero y Nacho Castañares hablaron tras su inesperada separación

Luego de haber atravesado una breve crisis en febrero, Coty Romero y Nacho Castañares decidieron ponerle punto final a su relación. Sin embargo, a diferencia de otras rupturas mediáticas, la exparticipante de Gran Hermano dejó entrever que el amor entre ellos no se apagó por completo y que existe la posibilidad de una reconciliación en el futuro.

La noticia fue confirmada por Nacho a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un mensaje que sorprendió a sus seguidores. “No sé si es la forma, ni el momento, ni el lugar para contarlo, pero al haber sido ustedes parte, siempre también merecen, mínimamente, leerlo de nuestra parte. No estamos más juntos con Co”, escribió el streamer en sus historias, dejando en claro que ambos decidieron tomar caminos separados.

image.png

Por su parte, Coti Romero también se refirió a la ruptura y aclaró que no hubo peleas ni terceros en discordia. En una entrevista con LAM, la correntina descartó cualquier rumor de conflicto y destacó la relación que mantiene con su ex.

“Nacho es re buena persona. Son cosas que se pueden conversar. Es una boludez. Lo hablamos, pero son cosas que no quiero agrandar”, afirmó, dejando entrever que la decisión fue tomada en buenos términos. Además, despejó cualquier tipo de especulación sobre infidelidades o problemas graves: “Él siempre se portó demasiado bien conmigo. No tengo nada para decir. Es una persona hermosa”.

Cuando el periodista Santiago Riva Roy le preguntó si existía la posibilidad de una reconciliación, Coti no dudó en responder afirmativamente. “Puede ser. Yo lo amo mucho. Ojalá algún día, cuando yo me sienta mucho mejor conmigo misma, con terapia, pueda... No sé”, expresó con sinceridad, dando a entender que su distanciamiento tiene más que ver con cuestiones personales que con problemas en la pareja.