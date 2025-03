Coti Romero y Nacho Castañares hablaron tras su inesperada separación

Por su parte, Coti Romero también se refirió a la ruptura y aclaró que no hubo peleas ni terceros en discordia. En una entrevista con LAM, la correntina descartó cualquier rumor de conflicto y destacó la relación que mantiene con su ex.

“Nacho es re buena persona. Son cosas que se pueden conversar. Es una boludez. Lo hablamos, pero son cosas que no quiero agrandar”, afirmó, dejando entrever que la decisión fue tomada en buenos términos. Además, despejó cualquier tipo de especulación sobre infidelidades o problemas graves: “Él siempre se portó demasiado bien conmigo. No tengo nada para decir. Es una persona hermosa”.

Cuando el periodista Santiago Riva Roy le preguntó si existía la posibilidad de una reconciliación, Coti no dudó en responder afirmativamente. “Puede ser. Yo lo amo mucho. Ojalá algún día, cuando yo me sienta mucho mejor conmigo misma, con terapia, pueda... No sé”, expresó con sinceridad, dando a entender que su distanciamiento tiene más que ver con cuestiones personales que con problemas en la pareja.

Nacho 2.jpg Coti Romero y Nacho Castañares

Un amor que nació después de Gran Hermano y conquistó a los fans

Incluso, con cierta nostalgia, la ex hermanita confesó: “Me encantaría que cuando esté bien, que sea él, porque para mí no existe otra persona y no creo que me vuelva a pasar algo así”. La relación entre Coti y Nacho comenzó luego de su participación en Gran Hermano 2022 y rápidamente se convirtió en una de las favoritas del público. Sus seguidores acompañaron cada paso de la pareja y celebraron los momentos que compartían en redes sociales.

Sin embargo, en los últimos meses, los rumores de crisis comenzaron a circular, hasta que finalmente ambos confirmaron su separación. A pesar de la tristeza de sus fanáticos, las palabras de Coti dejaron abierta una puerta para el futuro.