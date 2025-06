Vuelve "El Encargado": esto es lo que ya se sabe de la temporada 4 con Guillermo Francella y enorme elenco

Lo cierto es que la serie El Encargado se transformó en un gran éxito en la plataforma de streaming Disney+. Tan es así que rompió récords de visionado: el primer episodio de la temporada de estreno de El encargado 3 se posicionó como el debut más visto de un contenido de Disney+ en Argentina. En esa semana El Encargado se reveló como uno de los contenidos de streaming que generaron la mayor cantidad de conversaciones e interacciones en redes sociales. Según informó la medidora Kantar IBOPE Media, la serie argentina se puso al nivel de grandes sucesos de Netflix.

En el final de la temporada 3, El Encargado dejó muchos interrogantes: Eliseo, interpretado por Guillermo Francella, hizo su entrada triunfal en la Casa Rosada, para encontrarse con el Presidente de la Argentina.

Fracenlla.jpg El Encargado temporada 4 –que podrá verse a través de la pantalla de Disney+ en la Argentina- ya se está rodando con Guillermo Francella en el papel protagónico y un enorme elenco que incluye a Luis Brandoni y Arturo Puig.

En una entrevista que brindó en 2024, Guillermo Francella aludió a la producción de El Encargado parte 3: "Siempre prensé que El Encargado hablaba de un universo más local, porque en el mundo esa figura no existe, no hay porteros... Pero la serie comenzó a viajar y donde pone el pie, genera algo. Desde España me están mandando comentarios y críticas de diarios y de radios; está explotando. En los Estados Unidos nos nominaron a los premios Emmy Internacional. O sea que, evidentemente, aunque la profesión no sea universal, algo fuerte pasa con la historia".

La serie El Encargado es una comedia dramática creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, que vio la luz en octubre de 2022, contó en su primera temporada con 11 capítulos y en su segunda con 7 (se estrenó en noviembre de 2023). En tanto, su tercera temporada se emitió entre julio y agosto de 2024 y estuvo conformada también por siete capítulos. En este último envío, de su elenco formaron parte Gabriel Goity, Gastón Cocchiarale, Darío Barassi, Claudia Fontán y Benjamín Vicuña, entre otros actores.