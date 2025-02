De Cipolletti al mundo: la actriz que deslumbró en "El Encargado" y será parte de otra serie internacional

SFP Agostina Innella actiz de el encargado (2).JPG Sebastián Fariña Petersen

Agos está de visita en su ciudad, donde además de pasar tiempo con su familia y amigos, brindará un taller de actuación. “Hay una parte mía que siempre se queda acá, hay algo de ser de dos lados, siento que vivo un poco en los dos lados, hay cuestiones familiares que hacen que siempre viaje para poder mantener el vínculo”, dijo. Y afirmó que estos días son “una locura”, ya que no se esperaba el cariño y reconocimiento que está recibiendo.

Disfruta cada recorrido por la ciudad, recuerda cada lugar al que solía ir, pero afirma que lo que más añora son las siestas. “Antes lo odiaba, no entendía porque había un horario para dormir y ahora las extraño”, asegura entre risas.

"El otro día vi que un kiosquito al que iba siempre cerca del club Cipolletti ya no estaba y sentí que se fue parte de mi historia, es como si el tiempo no pasara. Siempre que vengo también me acuerdo del autoservicio que tenían mis abuelos, donde me preparaban un sándwich con el fiambre recién cortado, están siempre los recuerdos".

Los comienzos

Su pasión por la actuación y el teatro estuvo siempre presente, pero sus inicios fueron desde muy pequeña con el baile ya que su mamá es profesora de danzas clásicas (además de maestra de nivel inicial), por eso la acompañaba a sus clases desde que tenía un año y medio. “Me llevaba porque era su trabajo, pero terminaba copiando a las otras nenas y termine con pañales y un tutú en la muestra de fin de año”, recordó.

Ya cuando fue creciendo, y estaba en los primeros años de la escuela primaria (hizo toda su carrera escolar en el Colegio Pablo Besson), comenzó a ir a la academia que tuvo por algunos años Valeria Lynch en la ciudad, donde estudió comedia musical. Luego siguió tomando clases de teatro en “La Caja Mágica”. “Después me di cuenta que me gustaban las tres disciplinas, pero la actuación era la que más potencia siempre le puse”, afirmó.

La joven contó que, en paralelo en el colegio, en los actos escolares siempre le pedían actuar, lo que aceptaba con total felicidad, ya que siempre fue extrovertida y nunca tuvo vergüenza de mostrar su pasión. Hasta hizo coreografías para su curso y chicos de otros grados, ayudando a las maestras.

Pero también deslumbraba a su familia en cumpleaños, Navidad y fin de año, donde desplegaba todas sus facetas en un show especial. “Me la vivía con todo, por suerte mis viejos siempre me bancaron en todo lo que me gustaba hacer, fue un apoyo fundamental, sino no hubiera llegado hasta acá”, contó.

“En el colegio siempre decía que yo me iba a ir a vivir a Buenos Aires, y en quinto año de la secundaria ya había enviado todos los papeles para estudiar en la Universidad Nacional de las Artes (UNA)”.

Publicidades, teatro y Cannes

En el 2014, tras terminar la secundaria se fue a Buenos Aires a estudiar artes dramáticas. Durante todos estos años fue en busca de oportunidades, su primer trabajo fue una publicidad en el año 2016 para la marca Dulce Carola, que antes era de lencería, pero ahora es marca de cosméticas. “Estaban buscando caras más particulares y me contactaron por Instagram para ir al casting. Fui y quedé, fue increíble porque después sacaron unas mascarillas que tienen mi cara”, indicó.

En el 2018 junto a dos colegas ganaron el ciclo de óperas primas del centro cultural Ricardo Rojas y estrenaron su primera obra allí, fueron tres meses de funciones en una sala en calle Corrientes.

Después llegó una participación en la película Axiomas en el 2019, protagonizada por Luz Cipriota y Jorge Marrale. “Ese fue un mundo nuevo donde empecé a aprender mucho más el oficio, con más exigencias”, admitió.

Casi en paralelo fue protagonista de la micro serie HELL “El infierno”, disponible en Flixxo y UN3TV, con ese proyecto – que se encargó de que pudieran proyectarlo en Cipolletti - quedaron seleccionados en la competencia en el El Festival Internacional de Series de Cannes, donde la nominaron como mejor actriz protagónica. “Para mi fue un mimo increíble y además terminé como productora ejecutiva. Fue algo impensado, porque se hizo con mucho esfuerzo, usamos mi ropa, las locaciones sin presupuesto”, detalló.

"Cuando fui a Cannes fue todo muy loco, cuando me preguntaban de donde era yo decía Cipolletti, pero no conocían y les explicaba que era la Patagonia, yo no decía que era de Buenos Aires".

Agos también protagonizó un ciclo de historias en el Canal Encuentro junto a Maite Lanata, formó parte de Vodka, una película de Tomás Guiñazú que participó en la competencia "Vanguardia y Género" del Buenos Aires Festival Internacional de Cine (BAFICI).

Milo J, Tiago PZK y nueva serie en Disney +

Pero la carrera de la joven cipoleña va en ascenso, ya que filmó la serie “Espartanos”, basada en una historia real, que Disney+ estrenará el 19 de febrero, y cuenta la historia de la fundación del primer equipo de rugby carcelario de Argentina. “Ahí tocó actuar con Pablo Rago, para mí fue un gran honor, no soy cholula pero mi fanatismo viene como asombrarme de ver como actúa y ver el oficio que tenía, muy amoroso, muy compañero, muy laburante”, afirmó.

En medio de este gran proyecto apareció la posibilidad de participar en los videos de los populares artistas Milo J y Tiago PZK.

"El Encargado"

Pero sin lugar a dudas, su gran “empujón”, fue su participación como “Dolores” en reconocida serie de Guillermo Francella en Disney “El Encargado”. Allí era la novia de Miguel, el encargado que estuvo reemplazando por unos días a Eliseo. Y junto al reconocido actor fue protagonista de una escena que se viralizó en las redes sociales.

“Francella es un artista con mucho oficio, con mucha trayectoria, recuerdo que llegaba y empezaba a filmar todas sus escenas sin titubeos, tiene muy claro su trabajo, su rol, todo”, dijo respecto de la gran oportunidad que tuvo de compartir con uno de los actores más prestigiosos del país.

Su participación fue a fines del 2023 y salió al aire del 2024, pero anticipó que además será parte de la nueva temporada que se filmará en el corto plazo.

Por estos días también se encuentra ensayando un unipersonal, y en abril tendrá el estreno en Panamá de Salmones Rosas, una película que filmó en ese país.

“Los últimos años fueron de mucho trabajo, este año es cosechar todo lo hecho en este tiempo. En lo más profundo lo deseaba pero no lo imaginaba, mi motor siempre fue ir haciendo porque me gustaba, es mi pasión, pero no lo veía en concreto que iba a suceder ahora”, admitió la joven.

“Era lo que anhelaba pero no me imaginaba que iba a suceder, si me acuerdo que de decirles a algunos compañeros del secundario siempre que iba a trabajar de actriz, había algo en mí que decía que era lo que tenia que hacer. es un lugar seguro donde puedo ser yo y otros también”, aseguró.