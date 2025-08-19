Pese a las críticas, Homo Argentum superó el medio millón de espectadores

La película Homo Argentum no deja de ser un éxito en el territorio argentino y es un tema de debate en la sociedad que evalúa los distintos aspectos de los cuales nacen las críticas como también los elogios. Pero más allá de la opinión que pueda generar la exitosa película protagonizada por Guillermo Francella , los datos confirman que es un éxito que ya quedó en la historia.

Los datos confirman su notoriedad. Según reveló Ultracine , la película fue vista por 527.8079 espectadores en los primeros cinco días desde su lanzamiento el jueves 14 del agosto, lo que era de esperar al conocer que en el lapso de tres jornadas alcanzó cerca de 330.000 espectadores.

Más allá de estas cifras no descartan que los números sigan creciendo o, en su defecto, se mantengan entendiendo que resta público sin ver la película. Sin embargo, el producto protagonizado por Francella ya entró en la historia del cine nacional siendo la cuarta película más vista en un primer día y se consolidó como el tercer mejor arranque en este período del 2025.

francella homo argentum

Homo Argentum del cine al streaming: dónde y cuándo estará disponible

La película Homo Argentum se ganó el protagonismo de los últimos días tras conseguir cifras récord con el estreno en cines que hasta el momento fue vista por más de 300 mil espectadores, siendo que, según reveló la consultora Ultracine, vendió en los primeros dos días 185.055 tickets (73.886 el jueves y 111.169 el viernes). Si bien una gran cantidad fue a los cines a verla, muchos esperan el momento en el que estará publicada en plataforma digital.

Con los números claros tras el debut en los cines, en la plataforma también se espera que las cifras sean considerables a punto tal de convertir en éxito por el medio virtual una nueva película del reconocido actor Guillermo Francella quien puede decir que participa en cuatro de las cinco películas que mejores cifras tuvieron en su estreno en el cine argentino (2° El Robo del Siglo, 3° "Muchachos, la película de la gente", 4° Homo Argentum y 5° El Clan).

Entre los récords que sigue consiguiendo en cine y las críticas que despertó en todos los ámbitos, la película que dura 110 minutos, desembarcará en una reconocida plataforma para que se pueda acceder a ella. Se trata de Disney+, la productora que posee los derechos y la pondrá a disposición para sus usuarios. Sin embargo, más allá de que es un hecho que va a publicarse, aún no se conoció la fecha exacta en la que se cargará digitalmente.

Francella Homo Argentum-Portada

A pesar de esto, no se descarta que sea en un lapso de 40 a 60 días, aunque todavía deberá determinarlo y luego hacerlo público. Esta decisión podría basarse en cómo serán los números en el cine durante los próximos días, lejos del estreno.