Andrea del Boca podría ir presa por defraudación al estado

La fiscalía pidió que la actriz cumpla tres años y medio de prisión. La actriz recibió una millonaria suma por una novela.

La actriz Andrea del Boca es procesada desde 2019 por la justicia nacional en el marco de una denuncia por supuesta defraudación al estado que desde marzo de este año el Tribunal Oral Federal N°7 (TOF7) lleva adelante. La misma está enmarcada en la producción de Mamá Corazón por la que recibió la suma de 36 millones de pesos para la realización de la novela Mamá Corazón.

Ante este panorama la fiscalía pidió tres años y medio de prisión. El abogado defensor de la actriz Juan Pablo Fioribello se refirió a la situación judicial en el diálogo con TN Show. “El proceso oral se viene llevando a cabo todos los jueves con audiencias bastante prolongadas. Hoy fue el turno del ministerio público”, contó y sumó: “Es algo absolutamente normal que dentro de un proceso el ministerio público, en este caso representado por la Dra. Fabiana de León , sostenga la acusación”.

Más allá del pedido de la fiscalía, el abogado contó que tomaron lo tomaron con tranquilidad: “Se escuchó con mucho respeto lo vertido por la fiscalía. Obviamente, esto se trata de un tema de visiones y de con qué óptica se miren los hechos. A esta defensa no le cabe la más mínima duda de la inocencia de la Sra. del Boca en todo esto ”.

Fioribello-Del Boca

Por otra parte detalló que entre los imputados es la única que no es funcionaria pública. “Para el resto se pidieron penas mucho más altas porque la Sra. fiscal entendió que tienen otro grado de responsabilidad en el tema”, sostuvo el abogado.

En continuación a su relato se refirió al pedido de la fiscalía para que cumpla tres años y medio de prisión: “Nosotros siempre dijimos que no hay ningún grado de responsabilidad en la participación de Andrea en esto por la sencilla razón de que absolutamente todas las cosas fueron rendidas en tiempo y forma”.

A su vez contó: “Lo que hay que explicar es que Andrea tenía un contrato por el que tenía que dar el contenido, pero la exhibición nunca dependió de ella. Eso dependía del Banco de contenido audiovisual que la contrató. Ella dio el contenido y cumplió con su parte contractual al 100% por lo que no hay ningún tipo de irregularidad”.

Fioribello

En su relato el abogado Fioribello resaltó que hay una pericia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que no detectaron irregularidades. Además, sumó que la totalidad de los testigos fueron congruentes en sus declaraciones.

“De manera que va a estar en nuestra muñeca profesional hacerle ver a los magistrados que van a fallar, la totalidad de las pruebas para que actúen en consecuencia y dicten la inmediata absolución de nuestra defendida. A nuestro entender, la prueba que hay es categórica en favor de la Sra. del Boca”, indicó.

El abogado contó que continúan los alegatos y relató cómo continuará el proceso: “Terminada esa etapa, estará el veredicto y eso puede llegar a tardar un mes y medio más o menos. Calculamos que en esos plazos tendríamos que estar llegando a culminar el debate oral”.

Qué más pidió la fiscalía

Sumado a los tres años y medio de prisión, la fiscalía pidió que se ordene el decomiso de bienes hasta recuperar el monto del delito y la restitución de manera solidaria y actualizada de casi 25 millones de pesos.

El juicio seguirá el próximo jueves 28 de agosto con el inicio de los alegatos de las defensas. Cabe recordar que los jueces son Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli.

En cuanto a los imputados que ejercían cargos públicos la fiscalía pidió que se solicite la inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos.