El cruce vital entre Virginia Gallardo y Mayans: "Más tonto y estúpido es él"

Virginia Gallardo ya empieza a sentir el rigor de la política con comentarios que llegaron por parte de un senador durante una sesión que tuvo lugar este jueves. Fue José Mayans , jefe de bancada de Unión por la Patria en la cámara alta, quien tuvo un hostil mensaje para la actriz que será candidata bajo la representación de La Libertad Avanza

"Hace un año que me dicen que voy a ganar nueve o diez millones de pesos y cada vez que voy a revisar mi cuenta me hago el bocho y veo que ni siquiera alcanza a la mitad. Primera mentira. Ganamos menos que un juez de Primera Instancia y el Presidente dice por todos lados que ganamos diez millones de pesos . Un mentiroso", afirmó el legislador que representa a la provincia de Formosa.

En su relato en contra de la primera candidata a diputada nacional por Corrientes para las elecciones de octubre de LLA, Mayans expresó: "Le digo a la tonta esta, a la actriz esta, si cree que va a venir acá a ganar diez millones , cómo se llama la chica esta, la actriz esta, la Victoria Gallardo (sic) que habla mal de los políticos porque dice que le enseñó Milei , cómo se llama, Virginia Gallardo , que es de Corrientes . Ella dice en una mesa tradicional que quiere ganar nueve millones , la verdad es una tonta, una estúpida porque si cree que va a ganar esa plata, acá no se gana esa plata. Se comió la mentira del Presidente ".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NAagencia/status/1958630000447693281&partner=&hide_thread=false José Mayans apuntó contra, la candidata a diputada nacional de LLA por Corrientes, Virginia Gallardo, y la llamó "tonta, estúpida".



El senador kirchnerista negó que los senadores cobren "10 millones por mes". pic.twitter.com/UKnapwtqSj — Noticias Argentinas (@NAagencia) August 21, 2025

El tenso cruce se originó producto de una crítica que tuvo la vedette, con aspiraciones en la política, por el aumento que tendrán los senadores en su salario. Debido al incremento pasarían a cobrar a partir de noviembre $10,2 millones en bruto luego de aprobar el aumento para los trabajadores del Congreso que impactará en la dieta de los senadores ya que utilizan el sistema de "enganche". La dieta sube con la paritaria de los trabajadores del palacio legislativo.

Ante esta situación, la mediática lanzó un posteo en su cuenta de X (ex Twitter) haciendo referencia a los dichos: "Más tonto y estupido Sr Mayans es no saber que soy candidata a Diputada y no a Senadora, asi que no tendrá el gusto de tenerme como compañera. Aparte de quedarse con un recorte que iba direccionado a los misioneros que cambiaron su voto en Ficha Limpia NI MÁS NI MENOS. Pero tiene razón ! no ganan ese dinero, VAN A GANAR MÁS Porque esa información no me la da Milei, sino los medios más prestigiosos donde me informo a DIARIO", escribió.

Para cerrar, dijo: "Y por último... quería felicitarlo por la educación que maneja en su léxico tratando así a una mujer que podría ser su hija... Después me mandan a estudiar a mi".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/virchugallardo/status/1958641230155264312&partner=&hide_thread=false Más tonto y estupido Sr Mayans es no saber que soy candidata a Diputada y no a Senadora, asi que no tendrá el gusto de tenerme como compañera. Aparte de quedarse con un recorte que iba direccionado a los misioneros que cambiaron su voto en Ficha Limpia NI MÁS NI MENOS. Pero tiene… https://t.co/iyuKG7K7wO — virginia gallardo (@virchugallardo) August 21, 2025

Quiénes son los famosos que buscan una banca en el Congreso

Las campañas políticas sorprenden con la aparición de distintos famosos que intentan meterse de lleno en el debate político y desarrollar ideas. Las elecciones legislativas de 2025 no son la excepción y varias personalidades intentarán entrar en el Congreso o a cargos locales. Desde modelos hasta personajes que brillaron programas humorísticos.

Una de las personalidades es Virginia Gallardo, mediática y panelista del programa Mujeres Argentina, representará a La Libertad Avanza en Corrientes y batallará para ser diputada nacional ya que dentro del oficialismo nacional tienen buena consideración de la artista. En más de una oportunidad la artista se mostró cercana al presidente de la Nación Javier Milei.

virginia gallardo

En la misma sintonía lo hizo Karina Reichardt, conductora en la Televisión Pública, que será candidata a diputada provincial en la lista que lidera José Luis Espert dentro de La Libertad Avanza. La conductora que también tuvo paso por la reconocida revista Playboy se ha expresado a favor del presidente con retweet del mandatario que expresaba: “Hemos sacado 12 millones de la pobreza, mientras que la indigencia pasó del 20.2% al 7.3%”.

Entre otras personalidades del mundo del espectáculo había aparecido Jorge Porcel Jr, para acompañar las ideas del partido Movimiento Plural, encabezado por Marcelo Peretta. Sin embargo decidió cambiar de opinión y bajó su candidatura.

En representación del deporte en las elecciones que se realizarán el próximo 26 de octubre estarán el Turco García, reconocido exjugador de Racing, que es candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires con la representación del Partido Integrar, en la lista encabezada por Daniel Amoroso; y Carlos "El Loco" Enrique, identificado con Independiente, que es candidato a concejal en Lanús por el espacio Somos Buenos Aires.

El famoso comediante de Videomatch Larry de Clay también será una opción ya que integra la lista a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires que encabeza el peronista Santiago Cúneo. Cabe recordar que fue concejal en Escobar.

Sergio Figliuolo “Tronco”, quien tiene un programa con temática política en el streaming que comparte con Alejandro Fantino también integra la lista que encabeza Espert. En la misma ocupa el décimo primer lugar.

Evelyn Von Brock Pallares 1.jpg

Enfocada en lo que sucede en San Isidro, la reconocida periodista Evelyn Von Brocke quiere un lugar en la banca Concejo Deliberante con el partido Acción Vecinal, del dirigente Gustavo Posse. Por otra parte en la provincia de Buenos Aires, el abogado Mauricio D’Alessandro busca entrar en la Legislatura en representación del partido Nuevos Aires.

En la misma línea al gobierno nacional, Laura Soldano, exmodelo, campeona internacional de “Bikini Fitness” e influencer fitness, será segunda candidata a diputada nacional por Córdoba en La Libertad Avanza. “Tuve una crisis que me llevó a la espiritualidad. Visualicé a Javier Milei como presidente y a la Argentina convertida en un faro de luz”, contó sobre la situación que la llevó a tomar la decisión de comenzar su camino dentro de la política siguiendo la línea del liberalismo