Quiénes son los famosos que buscan una banca en el Congreso

Famosos del mundo del espectáculos y en el deporte buscan su lugar en la política de cara a las próximas elecciones.

Las campañas políticas sorprenden con la aparición de distintos famosos que intentan meterse de lleno en el debate político y desarrollar ideas. Las elecciones legislativas de 2025 no son la excepción y varias personalidades intentarán entrar en el Congreso o a cargos locales. Desde modelos hasta personajes que brillaron programas humorísticos.

Una de las personalidades es Virginia Gallardo , mediática y panelista del programa Mujeres Argentina, representará a La Libertad Avanza en Corrientes y batallará para ser diputada nacional ya que dentro del oficialismo nacional tienen buena consideración de la artista. En más de una oportunidad la artista se mostró cercana al presidente de la Nación Javier Milei.

En la misma sintonía lo hizo Karina Reichardt , conductora en la Televisión Pública, que será candidata a diputada provincial en la lista que lidera José Luis Espert dentro de La Libertad Avanza. La conductora que también tuvo paso por la reconocida revista Playboy se ha expresado a favor del presidente con retweet del mandatario que expresaba: “Hemos sacado 12 millones de la pobreza, mientras que la indigencia pasó del 20.2% al 7.3%”.

Jorge Porcel

Entre otras personalidades del mundo del espectáculo lo harán Jorge Porcel Jr, que acompañará las ideas del partido Movimiento Plural, encabezado por Marcelo Peretta. En la misma será el tercer candidato a diputado nacional por CABA.

En representación del deporte en las elecciones que se realizarán el próximo 26 de octubre estarán el Turco García, reconocido exjugador de Racing, que es candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires con la representación del Partido Integrar, en la lista encabezada por Daniel Amoroso; y Carlos "El Loco" Enrique, identificado con Independiente, que es candidato a concejal en Lanús por el espacio Somos Buenos Aires.

El famoso comediante de Videomatch Larry de Clay también será una opción ya que integra la lista a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires que encabeza el peronista Santiago Cúneo. Cabe recordar que fue concejal en Escobar.

Sergio Figliuolo “Tronco”, quien tiene un programa con temática política en el streaming que comparte con Alejandro Fantino también integra la lista que encabeza Espert. En la misma ocupa el décimo primer lugar.

Evelyn Von Brock Pallares 1.jpg

Enfocada en lo que sucede en San Isidro, la reconocida periodista Evelyn Von Brocke quiere un lugar en la banca Concejo Deliberante con el partido Acción Vecinal, del dirigente Gustavo Posse. Por otra parte en la provincia de Buenos Aires, el abogado Mauricio D’Alessandro busca entrar en la Legislatura en representación del partido Nuevos Aires.

En la misma línea al gobierno nacional, Laura Soldano, exmodelo, campeona internacional de “Bikini Fitness” e influencer fitness, será segunda candidata a diputada nacional por Córdoba en La Libertad Avanza. “Tuve una crisis que me llevó a la espiritualidad. Visualicé a Javier Milei como presidente y a la Argentina convertida en un faro de luz”, contó sobre la situación que la llevó a tomar la decisión de comenzar su camino dentro de la política siguiendo la línea del liberalismo.