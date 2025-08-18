La imagen que alimenta los rumores de reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa

En las últimas horas empezó a recorrer en las redes un inesperado video donde Shakira y su ex pareja, Antonio de la Rúa , se reencontraron. No fue en un lugar público por causalidad sino en un restaurante donde ambos cenaron juntos. La cantante colombiana y el empresario se separaron hace 14 años, y no en buenos términos, por lo que esto generó sorpresa en muchos fanáticos de la artista.

Según lo que se puede apreciar en las imágenes que se volvieron virales en las redes, Shakira no estaba sola en el restaurante sino que la acompañaban sus hijos, Sasha y Milán, fruto de su relación con el ex futbolista Gerard Piqué. Esta situación fue aún más peculiar ya que, al parecer, la cantante buscó acercar a los niños a su ex pareja para que lo pudieran conocer.

De acuerdo a varios medios, la ex pareja volvió a "cruzarse" en 2024 cuando Antonio le dio un "me gusta" a una publicación de la artista por el Día de la Madre. Meses más tarde, Zulu, la hija del empresario fue vista en el concierto de la colombiana realizado en Argentina. Si bien el empresario estaba también allí, ocultó su identidad para pasar desapercibido.

En el video también se aprecia a "Tonino", el hermano de Shakira, por lo que esto reavivó los rumores de un regreso. En su paso por Tijuana, la artista interpretó "Día de Enero", uno de sus clásicos temas que está dedicado a su ex y la dedicatoria llamó mucho la atención. “Esta canción es para esos amigos que están ahí, para siempre. No importa que pase, están ahí”, pronunció.

La historia de la relación entre Shakira y Antonio de la Rúa

La historia de amor entre Shakira y Antonio de la Rúa nació en el año 2000. Por ese entonces, el padre de Antonio, Fernando de la Rúa, era el presidente de Argentina. En marzo de 2001, el empresario le propuso casamiento a la cantante pero nunca se llegó a concretar.

Luego de meses de rumores al respecto, en enero de 2011 se confirmó el fin de la relación. Y a pesar de que al poco tiempo la colombiana comenzó a salir con el futbolista Gerard Piqué, con quien tuvo a sus dos hijos, el siguió vinculándose a ella cómo su manager.

Sin embargo, el vínculo con el empresario se terminó de romper debido a sus constantes demandas. En 2012 intentó congelar bienes de una cuenta de Shakira en Suiza, pero un juez lo impidió. También inició un juicio en Los Ángeles, alegando que había sido consejero de la cantante y que le correspondía una compensación económica, pero este pedido tampoco prosperó.

Luego la demandó en Nueva York, donde también exigió una compensación económica y el pago de 100 millones de dólares. En ese caso, Shakira presentó como prueba en su contra un email en el que Antonio aseguraba no tener nada que ver con sus negocios y un contrato firmado por ambos para estipular las obligaciones financieras del uno con el otro en el caso de que emprendieran caminos separados.