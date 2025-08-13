Virginia Gallardo podría ser candidata a diputada por La Libertad Avanza

La vedette y conductora sumó su voz en debates políticos, algo que llamó la atención del espacio libertario.

En la cuenta regresiva al cierre de listas, La Libertad Avanza comienza a cerrar algunos nombres de cara a las elecciones legislativas de octubre. Uno de los candidatos libertarios reveló que una exvedette y mediática podría ser parte del espacio político.

Virginia Gallardo , quien ahora se desempeña también como panelista en TV , es quien suena como posible candidata a diputada de La Libertad Avanza por Corrientes, de donde es oriunda, así lo confirmó Lisandro Almirón , el candidato a gobernador de esa provincia por el oficialismo.

Gallardo se ha mostrado a favor de algunas de las medidas que aplica el Gobierno Nacional. Una de las demostraciones fue una semana atrás, cuando protagonizó un intenso debate en la pantalla de C5N luego de expresar una mirada positiva sobre la actitud del presidente y los efectos de su política económica.

virginia-gallardo-portada.jpg

Virginia Gallardo, posible propuesta libertaria en Corrientes

"Viene haciendo un trabajo importante en materia de comunicación, en Neura junto a Fantino. En ese sentido no solamente tiene visibilidad sino que además ha defendido en varias oportunidades con argumentos muy sólidos al Gobierno", dijo Almirón sobre la exnovia de Ricardo Fort, en diálogo con Radio Sudamericana.

libertad avanza corrientes

Por otro lado, señaló que "son muchos los que van a ir engrosando el espacio que venimos construyendo en Corrientes, entre un montón de figuras. Hay otras alternativas, pero estamos en la etapa de conversaciones".

"No puedo decirles que no hablamos pero tampoco puedo darles muchas precisiones acerca de este tema. Habrá que esperar", respondió sobre si hubo una propuesta oficial a Gallardo.

El acercamiento al presidente Javier Milei

Virginia Gallardo nació el 25 de septiembre de 1985 en Corrientes. Es modelo, vedette, bailarina y actriz. Estudió Ciencias Económicas en la Universidad Nacional del Nordeste, sin llegar a terminar la carrera. Su trayectoria artística comenzó en su ciudad natal, participando en carnavales como parte de la comparsa "Ara Berá".

En televisión, tuvo su primer gran impulso en 2007 al debutar en Showmatch: Bailando por un Sueño como compañera de Daniel Agostini. En 2011 fue elegida Chica del Verano en Carlos Paz.

Virginia Gallardo. Javier Milei.

Desde entonces, integró paneles en exitosos programas de televisión. Entre ellos se encuentran Animales sueltos (201112), Combate (201516) y Polémica en el Bar (201819), programas que la llevaron a ganar visibilidad nacional. Posteriormente, fue parte del equipo de Intrusos (202122), luego pasó por Socios del espectáculo (2023), Poco correctos, y desde 2025 integra el panel de Mujeres Argentinas.

En 2022 hubo un quiebre en relación a su acercamiento a la política, al retomar su interés por la economía en Polémica en el Bar y comenzó a tomar clases particulares con Milei, quien aún no era candidato presidencial.

"Milei empezó yendo como invitado a Polémica y más allá de las banderas políticas, me parece un estudioso. Le propuse tomar clases porque tenía ganas de retomar y automáticamente me dijo que sí, así que nos encontramos todas las mañanas, durante un tiempo. No era candidato todavía sino un loco lindo. Me parece un hombre que sabe, con el que podés estar de acuerdo, o no. Quizá son cuestionables sus formas", destacó.