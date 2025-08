Sin filtro ni tregua: el encontronazo entre Virginia Gallardo y Néstor Dib que incomodó a todos

Indomables C5N

Virginia Gallardo: “vivo justo para llegar a fin de mes”

Dib, visiblemente irónico, cuestionó la validez de los números presentados por el Gobierno: “¿Vos creés en la inflación del 1,5% de Milei? ¿Vos vas al supermercado?”, inquirió con cierto tono desafiante. Fue entonces cuando Virginia reaccionó de forma contundente: “No me corran con eso, no tengo empleada, no tengo mucama... Ustedes me quieren subestimar porque trabajo en televisión y les digo que vivo justo para llegar a fin de mes”, reveló con tono firme y visiblemente incómoda.

El intercambio continuó cuando Gallardo añadió: “Te puedo contar que voy al supermercado, y tengo pegado en la heladera los descuentos, el lunes con banco…”. En ese momento, tanto Néstor Dib como Marcela Feudale intervinieron con un comentario que generó aún más revuelo en el piso: “Vivís de los descuentos”. La respuesta de Gallardo no se hizo esperar: “Sí, por supuesto”, respondió con claridad, sin esquivar la afirmación.

“Me preocupa más hacia donde vamos que de donde venimos”

Al cierre del debate, Gallardo dejó en claro su postura con una reflexión sobre la situación actual del país: “A mí me preocupa más hacia dónde vamos que de dónde venimos. Como no podemos hacer futurología... porque no podemos saber adónde estaríamos hoy con lo que veníamos haciendo. Estaba lleno de subsidios... Todo esto es por la deuda que heredaron. Ahora tenemos una economía sana”, concluyó.

El cruce generó múltiples repercusiones tanto en redes sociales como en medios de comunicación. La participación de figuras del espectáculo en el debate político continúa dividiendo opiniones, especialmente cuando se exponen posturas tan marcadas como las de Gallardo y Dib, quienes representan dos miradas opuestas frente al modelo económico actual.