Virginia Gallardo rompió en llanto en vivo por la muerte de Thiago Correa

Virginia Gallardo rompió en llanto por la muerte de Thiago Correa

“Realmente te felicito por tu fuerza. No me imagino estar viviendo esta situación y encima tener que salir a los medios a querer pedir justicia. Pero sí soy muy creyente y creo que, a veces, uno no elige ser guerrero en la vida de situaciones que no nos pertenecen”, opinó Virginia Gallardo emocionada.

“Creo que, así como tu caso ha sido especial, esto ocurre todos los días. Quizá Dios te pone en ese lugar para que puedas estar acá sentado y para que tu lucha sirva para algo. Para hacer visible la problemática que nos atraviesa y para que los políticos nos puedan escuchar. Quizá esa es la misión que te tocó, lamentablemente, aunque no la hayas elegido”, agregó.

Virginia Gallardo rompió en llanto

Qué pasará con Facundo Aguilar Fajardo, el policía que le disparó a Thiago Correa

Facundo Aguilar Fajardo, el policía de la Policía Federal Argentina (PFA) de 21 años, debió acudir a su una audiencia de imputación este lunes, en donde el fiscal Diego Rulli lo indagó por el fallecimiento de Thiago Correa. El policía está importante por homicidio simple con dolo eventual. Thiago perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza durante un asalto en Ciudad de Evita, La Matanza.

El pequeño de siete años estaba esperando el colectivo junto a su padre, cuando recibió la bala perdida de parte del policía, quien había sido robado por un grupo de delincuentes y empezó a dispararles a estos cuando estaban huyendo. El pequeño permaneció internado sin embargo, los médicos no pudieron salvarle la vida y falleció el viernes de la semana pasada.