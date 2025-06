“Hace unos meses estaba así y ahora estoy así”, escribió Santi, mostrando una foto actual en contraste con otra de hace casi un año. En ese tiempo, según contó, pasó de pesar 93,6 kilos a 82,8. Más allá de lo estético, el joven puso el foco en su bienestar general: “Quería compartirles la alegría que tengo de lo mucho que estoy progresando y cómo estoy en mi mejor momento tanto por fuera como por dentro desde que dejé de fumar empecé a cuidarme con los alimentos”, expresó emocionado.Santi Maratea reveló que bajó más de 10 kilos y mostró su antes y después

Santi Maratea bajo mas de 10 kilos y mostro el antes y despues T.mp4 Fuente: Redes Sociales

Santi Maratea mostró su fuerte cambio físico

En tono humorístico y fiel a su estilo provocador, Maratea también bromeó sobre su imagen anterior: “A las pibas con las que estuve en ese momento, les quiero agradecer. Evidentemente soy lindo por dentro, porque por fuera… estaba porcino, era realmente un chancho con rulos”. Más allá del chiste, reconoció que ese período de aumento de peso coincidió con uno de los mayores logros personales de su vida: dejar el cigarrillo. “En realidad estaba atravesando la mejor transformación que atravesé en mi vida porque venía de un año sin fumar”, explicó.

Para eso acudió a una nutricionista que le armó un plan de comidas que respetó al pie de la letra. “Fui a una nutricionista que me hizo un plan de alimentación y yo cumplí con ese plan”, detalló, y mostró una planilla de seguimiento donde se observa el descenso progresivo de peso y grasa corporal: perdió 8,6 kilos de grasa y bajó de 115 milímetros de pliegues a 58,5. “Bajé 10.8 kilos, de grasa tenía 27 kilos y ahora estoy en 19. Baje 56 milímetros de pliegues”, precisó.

Santi Maratea 2.jpg Santi Maratea entrenando

Santi Maratea quiere bajar más de peso

“Todavía no llegué al objetivo y no la quiero quemar, pero les voy a ir mostrando mi progreso y voy a seguir cumpliendo con el plan”, aseguró, dejando en claro que su transformación está en curso. “Hoy solo quiero compartir mi alegría por mis logros, pero otro día me gustaría contarles cómo logré cambiar hábitos y qué beneficios me trajo”, escribió en otro mensaje.

Como era de esperarse, su publicación desató reacciones diversas en redes. Mientras muchos lo elogiaron por su compromiso y por ser un ejemplo de perseverancia, otros cuestionaron el tono con el que abordó el tema. “¡Sos muy bonito! ¡Por fuera y sobre todo por dentro!”, comentó una seguidora. Otro usuario expresó: “Sos totalmente un ejemplo de vida. Seguí, no abandones esta hermosa calidad de vida”. Pero también hubo críticas. “Preocupante tu mensaje”, escribió un internauta, mientras otro agregó: “Pésimo mensaje. Violencia estética y simbólica”.