La China Suárez perdió a su perro en Nordelta y casi se ahoga

Esta no sería la primera vez que Sakura se escapa. En diciembre de 2024, Suárez había compartido un posteo en sus propias redes pidiendo ayuda para encontrarla, luego de que la mascota se alejara de su casa sin dejar rastro. Por eso, la preocupación esta vez fue aún mayor: el animal no solo volvió a escaparse, sino que además terminó en una situación de riesgo que podría haber terminado mal de no ser por la rápida intervención de un vecino.

China 2.jpg El perro de la China Suárez se perdió en Nordelta

Se supo que el perro de la China Suárez casi se ahoga

Como suele suceder cuando se trata de figuras públicas, la repercusión no tardó en llegar a las redes sociales. La reacción en X (ex Twitter) fue inmediata y, entre mensajes de alivio, también se colaron críticas hacia la actriz por el descuido. “¿Cómo no lo cuidan?”, “¿Si no va a cuidar a los perros, para qué los adopta?”, “Tan protectora de animales no es…”, “Uno se enredó en los cables y se lastimó, y el otro terminó en el lago…”, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron en la plataforma.

Incluso algunos usuarios recordaron el episodio en el que, durante el Wandagate, se dijo que Mauro Icardi no quiso llevar a los perros pequeños de Eugenia a Europa. En ese contexto, un usuario ironizó: “¿Ahora entienden por qué Mauro no llevó los perros pequeños?”.

Mientras tanto, la actriz no hizo declaraciones públicas sobre lo ocurrido ni emitió mensajes en sus redes oficiales. Se limitó a recoger a su mascota una vez que fue rescatada, agradecida con los vecinos que actuaron con rapidez.