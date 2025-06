Amenazaron de muerte a la China Suárez: su descargo

Uno de los personajes mediáticos que nunca baja su perfil y que constantemente aparece llenando tapa de revistas, portadas de los blogs, y robándose minutos en la televisión y radio, es la China Suárez , aunque muchas veces sin quererlo. En este caso, le ex Casi Ángeles fue amenazada de muerte según contó una periodista y encendió las alarmas.

"Si me pasa algo, saben quién fue", escribió la actriz en la gravísima denuncia pública que hizo en estas horas. La China compartió una serie de amenazas que llegaron vía redes sociales y que, según ella, tienen un único origen apuntando en contra la ex esposa de su mujer.

"Si me pasa algo, ya saben quién fue", siguió en otro posteo, realmente alarmante donde el Wandagate pasó a tener un tono preocupante en medio de los idas y vueltas de los protagonistas en las redes sociales, que los medios y los seguidores ven día tras día.

Su abogado Agustín Rodríguez hará una denuncia por amenazas de muerte y también hará una presentación contra Wanda Nara por sus dichos del viernes donde la definió como “zorra hija de p...”, según contaron en Mujeres Argentinas.

En Lape Club Social mostraron también los posteos que aparecieron en X. "El abogado va a presentar la denuncia", contó Paula Varela y agregó: "Ella tiene miedo por los hijos, me dice el abogado". Además, la periodista concluyó: "Ella considera que está recibiendo un hostigamiento".

El conflicto de las hijas de Icardi y Wanda Nara

El protagonista de la escena fue Mauro Icardi, que regresó al país el jueves y, tras recibir una notificación del colegio por la falta de contacto con los adultos responsables de las menores, se presentó en la institución para llevársela, pero su pedido fue rechazado y todas las miradas se posaron en la China Suárez.

Según relató Yanina Latorre en LAM: “Llamaron a los dos teléfonos de contacto que tienen, y en uno no los atendió nadie, y en el otro los atendió una mujer que dijo que ya no trabaja en la casa de Wanda”. Al no lograr comunicarse con Nora Colosimo, madre de Wanda, ni con Lucía Oliver, exniñera de la familia, las autoridades escolares decidieron enviar un correo a los padres para definir quién debía hacerse cargo del rol de tutor.

“El martes, el colegio mandó un mail a los padres, para saber quién ocupa el rol del tutor de las menores”, agregó Latorre. Frente a este panorama, Icardi actuó con rapidez. Recién llegado de Turquía, se presentó personalmente en el establecimiento para retirar a las niñas, invocando una supuesta situación de desamparo.