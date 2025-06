Cómo reaccionó la China Suárez cuando estalló el escándalo entre Mauro Icardi y sus hijas

Según relató Yanina Latorre en LAM, el colegio había intentado contactar a los responsables designados, pero no obtuvo respuesta. “Llamaron a los dos teléfonos de contacto que tienen, y en uno no los atendió nadie, y en el otro los atendió una mujer que dijo que ya no trabaja en la casa de Wanda”, explicó la panelista. Al no lograr comunicarse con Nora Colosimo, madre de Wanda, ni con Lucía Oliver, exniñera de la familia, las autoridades escolares decidieron enviar un correo a los padres para definir quién debía hacerse cargo del rol de tutor.