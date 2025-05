Las tres ofertas de trabajo que la China Suárez tiene en Turquía

La estadía de la China Suárez en Turquía dejó de ser un viaje circunstancial para acompañar a Mauro Icardi y se encamina a transformarse en una etapa estable y con proyección. Aunque en principio su regreso a Argentina estaba previsto para este viernes, la actriz optó por quedarse en Estambul, lo que reavivó las especulaciones sobre su posible radicación definitiva en Medio Oriente, motivada no solo por razones sentimentales, sino también por oportunidades laborales concretas.

China 1.jpg La China Suárez y Mauro Icardi

La China Suárez y Mauro Icardi se quedarían en Turquía

La decisión de quedarse en Estambul no habría sido tomada a la ligera. Según Karina Iavícoli, también desde Intrusos, “la razón por la que cambió de idea es que como saben que Mauro no se va a poder revincular con las hijas en Argentina, decidió acompañarlo al juicio”. Aunque no está claro si Suárez podrá participar de la audiencia, su presencia en el proceso alimenta las tensiones en la disputa judicial con Wanda.