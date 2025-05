Los mensajes por los que la China Suárez denunció por acoso al abogado de Wanda Nara

Icardi compartió en sus historias algunos de esos textos verdaderamente repudiables, en los que López se refería a la actriz con insultos de todo tipo. “¿Por qué sos tan repulsiva? Por no decir p... barata”, fue uno de los tantos mensajes descalificantes que le habría enviado. También habría hecho referencia a sus hijos y la habría tildado de “mantenida”.

icardi2.png

Se supo por qué a Mauro Icardi no le corresponde la mitad de la casa que compró Wanda Nara

Wanda Nara vuelve a ser noticia, esta vez no por sus romances ni sus apariciones televisivas, sino por una adquisición inmobiliaria millonaria que ya genera revuelo: compró una nueva casa en Nordelta, una propiedad de estilo moderno e inteligente que, según trascendió, costó alrededor de 3,5 millones de dólares. La noticia fue confirmada por Paula Varela este jueves en Intrusos (América TV), donde también se revelaron detalles sobre la polémica legal que envuelve la operación y su vínculo con Mauro Icardi.

La periodista contó que la propiedad no estaba publicada en ninguna inmobiliaria y que fue Jésica Cirio quien se la acercó personalmente a Wanda. Ubicada en uno de los barrios más exclusivos del país, la casa aún se encuentra en obra, pero la empresaria y conductora ya planea mudarse allí una vez finalizada. Según fuentes cercanas, la propiedad contará con más de cinco habitaciones, un enorme vestidor y paneles solares, además de estar equipada con tecnología de última generación.

Icardi 1.jpg

¿Qué pasará con la casa nueva de Wanda Nara?

Pero más allá del lujo y el diseño de la nueva vivienda, lo que realmente captó la atención fue la situación legal y patrimonial en torno a la propiedad. Durante la emisión del programa, Karina Iavícoli planteó una pregunta clave: “¿Por qué no le correspondería a Mauro la mitad de esa casa?”. La respuesta llegó de la mano de Paula Varela, quien explicó que Icardi se asesoró recientemente con un escribano, el mismo que en su momento también trabajó con Wanda.

La explicación tiene que ver con el estado legal de la separación entre ambos, que si bien aún no fue formalizado mediante un divorcio legal —ya que el trámite se realiza en Italia—, para la Justicia se considera que la ruptura es pública y notoria desde diciembre, fecha en la que ambos comenzaron a mostrarse con nuevas parejas y dejaron de compartir propiedades.

Icardi 2.jpg

Mauro Icardi no tendría derecho a la casa de Wanda Nara

“Es de público y notorio conocimiento que están separados desde el mes de diciembre porque lo han dicho y porque lo han expuesto, además de que se han mostrado con nuevas parejas y Mauro se ha mostrado sin propiedades porque Wanda lo echó de todos los lugares, necesitaba sí o sí ir a buscar un lugar para vivir”, sostuvo Varela, agregando que esta situación anula cualquier reclamo patrimonial de Icardi sobre bienes adquiridos por Wanda desde entonces.

“Entonces, para la Justicia, si bien no está firmado el divorcio porque es en Italia, no le corresponde a partir de ahora, que se hace todo de público conocimiento esta separación mediática, la mitad de los bienes. Esto está visto por un escribano público, me dijeron”, concluyó la panelista.