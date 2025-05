Yanina Latorre mostró cómo es por dentro la nueva mansión de Wanda Nara

“De la casa no hay fotos, no está en remodelación, como dijeron algunos, no está terminada. Se la compró a una persona que se la estaba construyendo para sí mismo”, contó y agregó sobre cómo gestó Wanda el deseo de comprarla: “Ella se puso pesadita. Primero la había gustado una casa que también estaba en obra, pero le quedaba chica. Y terminó comprando una casa, se puso insistente, hizo una oferta, le subió un poquito el valor, y el hombre se la terminó vendiendo. No estaba en venta, pero hizo una súper oferta”.