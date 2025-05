"Capricho de la madre": Mauro Icardi contó todo sobre sus hijas desde Turquía

En las imágenes de los festejos de Mauro Icardi por un nuevo título del Galatasaray, club en el que se encuentra jugando, quedó muy a la vista un detalle no menor : estaban los hijos de la China Suárez , nueva pareja del goleador, pero no las nenas de él, que se quedaron en Buenos Aires con su mamá y ex esposa del delantero, Wanda Nara .

image.png

"Están con un círculo de gente- siguió Icardi- que les impiden habar con el padre, les impiden verme... pero cuando me ven cuentan todo... se relajan, disfrutan en un ambiente familiar y son niñas felices". En el reciente intento de revinculación suya con las nenas, cuyos nombres son Isabella y Francesca, se las vio jugar tanto con él como con La China Suárez y sus hijos. No fue un dato menor: la justicia le había pedido a la actriz que se abstuviera de participar en esos momentos y el intento de regenerar el vínculo fue para atrás.

Precisamente a la China se refirió Icardi al continuar su manuscrito. "Quieren echarle la culpa a mi pareja por celos, caprichos u obsesión de la madre distorsionando la realidad en programas baratos con tal de figurar púbicamente" dijo en algo que fue tomado como un ataque directo a los ciclos chimenteros que se están haciendo un picnic, desde hace años, con todas sus novedades.

El tremendo testimonio de Mauro Icardi

En cuanto a su situación personal, Mauro Icardi intentó decirle al mundo, pero en especial a su ex, la siempre polémica y mediática Wanda Nara, que "síiii, estos feliz, estoy enamorado, estoy en paz después de 11 años. Estoy con la mujer que quiero estar, una madre ejemplar con sus hijos y con mis propias hijas. A las pruebas de diciembre me remito".

China.jpg La China Suárez y Mauro Icardi

"Ellas -aseguró con una confianza inabarcable- van a estar hoy y siempre en mi vida!!". Después lanzó un fuerte aviso: "Me voy a mostrar públicamente porque no le debo nada a nadie y no tengo por qué esconderme de nada. No pierdan el tiempo con estupideces que no me mueven un pelo".

Recordemos que Mauro Icardi retornó hace pocas semanas a Estambul, la capital de Turquía donde juega en el Galatasaray. Lo hizo acompañado de la China Suárez, aunque aún no quedó confirmado si convivirán ya que la actriz cuenta con mucho trabajo actualmente. El delantero se encuentra recuperándose de una rotura de ligamentos que lo marginó de las canchas durante varios meses.