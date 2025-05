Cómo fue el día de sol y pileta que vivieron la China Suárez y Mauro Icardi en Turquía

Cabe destacar que Icardi atraviesa la etapa final de una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas. La familia ensamblada aterrizó en Turquía para disfrutar de una nueva victoria del Galatasaray, como también para pasar unos días bajo el sol. Como no podía ser de otra manera, compartieron todos los detalles de su íntima jornada en las redes sociales.

image.png

En una de las escenas, el futbolista carga a Magnolia mientras sonríe y la lanza al aire para que la niña se sumerja en la piscina con una divertida acrobacia que la China festeja del otro lado de la cámara. En la misma secuencia, se lo observa a Amancio abrazado de su cuello, mientras el jugador le pide que lo suelte para darle libertad de movimiento para poder arrojar a Magnolia al aire.

Las risas de la China y de Rufina completan la escena, a quienes se las escucha divertidas con estos movimientos, observando de cerca la situación. Más adelante, ambos chicos se lanzan al agua haciendo piruetas y disfrutando del clima cálido de la primavera de Estambul.

La China Suárez compartió todos los detalles de la tarde de pileta con sus hijos y Mauro Icardi

La China Suárez lo registró todo con su celular y lo compartió con sus seguidores. Como era de esperarse, el contenido no pasó desapercibido. Las imágenes dieron que hablar no solo por el costado tierno y familiar, sino también por lo que no se ve.

La tarde de sol de la China Surez y Mauro Icardi con sus hijos en Turqua juegos risas y acrobacias en la piscina.mp4

Es que cada paso de la China e Icardi en conjunto genera revuelo. Más aún cuando el contexto es sensible: él en pleno proceso de divorcio con Wanda y en litigio por la revinculación de sus hijas. Esta vez, el foco estuvo puesto en la presencia de los hijos de la actriz en Estambul y la ausencia de sus propias niñas, que el deportista tiene con la empresaria.

Cabe recordar que la relación de Icardi con sus pequeñas está en un momento tenso. Semanas atrás, quedó suspendida una sesión de revinculación con las nenas, luego de que el delantero desobedeciera condiciones impuestas por la Justicia. Eso sumó un nuevo capítulo a la disputa legal que mantiene con Wanda, que incluye reclamos por cuota alimentaria y régimen de visitas.

En paralelo, el arribo de la actriz y sus hijos a Turquía también quedó registrado en otra postal significativa: todos juntos, con camisetas del Galatasaray, en las tribunas del estadio, durante el partido ante el Kayserispor. Aunque Icardi no jugó por su lesión, se sumó a las gradas y fue saludado con fervor por los hinchas.