Polémica por un supuesto pago en dólares a la China Suárez para una entrevista en la TV Pública

La China Suárez había mantenido el hermetismo luego de los escándalos entre ella y Wanda Nara , este lunes rompió el silencio durante 1 hora de charla con el periodista Gustavo Méndez . La entrevista mostró una faceta desconocida de Suárez , más íntima y vulnerable, lejos de las polémicas que suelen rodearla. En esa misma conversación, Méndez se refirió a los rumores de embarazo: "Capaz que está embarazada y falta tiempo para los tres meses. Me parece que es su derecho no decirlo".

Las redes sociales ardieron con la noticia del supuesto pago, pero el periodista Méndez rápidamente salió a aclarar que es "autogestivo" y que está en busca de sponsors para sostener su ciclo.

Por su parte, la TV Pública no tardó en emitir un comunicado negando enfáticamente el uso de fondos públicos para pagarle a la actriz: "La TVP desmiente de manera enfática, por falsos e infundados, los rumores", declararon con contundencia.

¿Qué reveló la China Suárez en la entrevista?

En el nuevo programa, la ex Casi Ángeles, entre otros temas, se refirió a la maternidad en su descargo y relató: "Por ahora estoy bien, somo muchos. No descarto tener más hijos, pero tres es mucho y me gusta dedicarles tiempo, estar atenta. Mi gran pasión es ser mamá. Me gusta que haya niños en la casa, soy una madre muy relajada. Cuando mis hijos se van con los padres, la casa queda vacía y me aburro, se siente".

En relación a su vínculo con Mauro Icardi, contó: "Me pasa que es un nivel de compatibilidad que nunca había experimentado. Nunca me pasó de tener todo en una persona. El compañerismo de querer hacer todo con la otra persona... Todo es mejor si está él. Nos reímos, es un vínculo super sano... Son muchas coincidencias que nunca me habían pasado, entonces envejecería al lado de él".

Cómo será la boda de tres días de la China Suárez y Mauro Icardi

Tras comprometerse en una ceremonia íntima en Miami, la China Suárez y Mauro Icardi estarían planeando su casamiento. Sí, después de hacer público su compromiso, el futbolista y la actriz ya estarían listos para dar un paso más en su relación y, después que Icardi obtenga el divorcio, casarse.

Según contó Cora Debaribieri en "A la tarde", el programa que América TV que conduce Karina Mazzocco, el futbolista y la actriz estarían haciendo planes para pasar por el registro civil. "Todo indica que la China y Mauro se casan. El compromiso en Miami ya lo vimos, que fue un regalo de ella para él", comenzó diciendo la panelista en relación al encuentro romántico en el hotel Four Seasons de la ciudad de Estados Unidos. Allí fue el lugar donde intercambiaron las alianzas, que valen "6.850 euros, son de oro blanco y rosa de 18 kilates", según Debarbieri.