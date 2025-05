Wanda Nara habló cómo nunca del compromiso de Mauro Icardi y la China Suárez

image.png

Cuando a Wanda le consultaron por los rumores de compromiso entre Icardi y la actriz, luego de que se viralizara una imagen de unas supuestas alianzas de compromiso, la conductora eligió despegarse del tema y redoblar la apuesta. “No tengo nada para decir. Que cada uno haga lo que quiera y lo que le haga feliz”, respondió. Luego, con ironía, agregó: “¿Te puedo hablar de mí? A mí me hace feliz ser independiente, hacer lo mío y no me interesa más nada”.

El nuevo palito de Wanda Nara para la China Suárez

Mientras hablaba, Wanda Nara apuntó a su propia mano, repleta de joyas que fueron objeto de especulación. “Dejen de hablar de los anillos”, lanzó desafiante. Y aclaró: “Los compré todos con dignidad y sola. He recibido regalos, pero los compré casi todos. Por suerte no necesito que nadie me regale nada”.

Aunque ya estaba por retirarse, la entrevista no terminó ahí. Al subirse a su vehículo, la empresaria dejó otra frase que levantó revuelo. En alusión a su lista de cualidades para un novio ideal, dijo con humor y determinación: “Es lo mínimo, con todo lo que yo tengo para darle a un hombre. Una extensión de tarjeta de crédito… Imaginate si yo no voy a pedir todo. Los hombres siempre quieren lo que no tienen y después lloran por lo que perdieron”. El notero volvió a insistir por la posible propuesta del futbolista, a lo que ella lanzó: “Mis hijas no se van a prestar más a ningún circo”.

Previamente, Wanda había enfrentado otras versiones vinculadas a su vida amorosa. Una de ellas la conectaba con el deportista mexicano Daniel Guzmán Jr., algo que desmintió tajantemente: “No me pasó nada. La verdad que no tengo tiempo en este momento de salir”.

También aclaró la confusión generada en torno a su vínculo con L-Gante, quien horas atrás había dicho estar soltero en el programa DDM (América). “Yo estoy muy bien así. La verdad que estoy muy feliz y confunde un poco, lo entiendo. El otro día estuve en su casa, fui a visitar a su familia, tenemos una buena relación… Somos amigos hace muchos años y la amistad va a seguir, pero la verdad que estoy muy enfocada en lo mío”, explicó.