Yanina Latorre se enojó con la Enana Feudale y la acusó de "reidora de Tinelli"

Todo comenzó días atrás, cuando Yanina adhirió públicamente a los dichos del actor chileno Gonzalo Valenzuela, quien calificó a “la mano de Dios” de Diego Maradona como un “cáncer social” para Argentina. En sintonía con esa opinión, Latorre afirmó: "Me parece un personaje nefasto, no tiene defensa, pero justo ‘la mano de Dios’ creo que es lo que menos me molesta. Respeto al fanático de Diego, pero no puedo separar su ilegalidad, su abandono a los hijos".

La reacción no se hizo esperar. Dalma Maradona la enfrentó en redes sociales y, al poco tiempo, Marcela Feudale opinó al respecto en el programa Ángel Responde (Bondi), donde no solo criticó los dichos de Latorre, sino que también trajo a colación una vieja anécdota que encendió aún más la mecha. “Diego Latorre era muy famoso porque había salido con Zulemita Menem. Yo no sé nada de fútbol, pero por eso lo conocí”, lanzó Feudale en tono irónico.

La respuesta de Yanina fue inmediata y furiosa. Desde su programa SQP (América TV), apuntó sin filtro: “Sos jodida, enana. Cómo te gusta subestimar a mi marido. Sos una conchu... Te grafica como persona. Por eso nunca saliste de reidora de Tinelli”. Más allá del tono cargado, la panelista no ocultó su enojo por lo que consideró un golpe innecesario y malintencionado hacia su pareja.

Yanina 2.jpg Yanina Latorre

El enojo de Yanina Latorre con Marcela Feudale

Pero la disputa no terminó ahí. Feudale fue más allá y opinó sobre el enfrentamiento entre Yanina y las hijas de Maradona, deslizando una polémica frase: “Me pareció mucho. Si a mí me hablan mal de mi papá, yo te doy un sopapo”. Ese comentario reavivó la ira de Latorre: “Sos violenta además de todo... Peroncha y violenta. No tenés por qué involucrarte en esto, lo que pasa es que tenés un problema de ideología conmigo y no me podés ganar ninguna discusión”, replicó.

Más adelante, redobló la apuesta con una acusación directa: “¿Un sopapo me vas a pegar? Si yo no hablé de tu papá, hablé de Maradona. Pero tenés una doble vara: si el pedófilo es Maradona, lo defendés. Pero si es Darthés, lo matás. No te metas con mi marido y el sopapo metételo en el ort…”, cerró la Yanina Latorre, sin medir las palabras.