Viveza argenta: aprovechó el éxito de El Eternauta para vender un objeto que aparece en la serie

La viveza criolla es sin duda una de las características de los argentinos. Fiel a esta costumbre de aprovechar cualquier oportunidad que se presente, un joven no dejó pasar el enorme éxito que tiene la serie El Eternauta, que protagoniza Ricardo Darín, para vender artículos relacionados con la misma, causando un furor en el mundo virtual.

Estos artículos no se permutan y el usuario - con residencia en Mendoza - aclaró que el precio que muestra es para cada una de las máscaras. Esto es porque afirmó que son de colección.

Alerta spoiler

El tipo de máscara que vende la persona en Facebook tiene papel icónico en la serie El Eternauta. En la historia que protagoniza Ricardo Darín, las personas que querían salir al exterior de sus casas tenían que usar una máscara antigás para no morir. El motivo es porque el ambiente estaba contaminado con una especie de nieve fosforescente. Si la nieve no toca, no mata. Por eso sobreviven ellos y unos pocos más. Se trata de una invasión extraterrestre.

Mientras van transcurriendo los capítulos, estos objetos vintage, como las máscaras antigás o los autos antiguos, toman un rol protagónico, ya que en ese momento de holocausto, esos artículos son vitales para la supervivencia.

El Eternauta es una de las series más vistas de Netflix

Netflix logró nuevamente un gran éxito a nivel mundial con una apuesta que se dirige a temas como el del fin del mundo. El Eternauta es una historieta argentina seriada de ciencia ficción creada por el guionista Héctor Germán Oesterheld y el dibujante Francisco Solano López. Publicada en Hora Cero Semanal desde 1957 hasta 1959, tuvo cantidad de secuelas y reediciones.

La miniserie argentina se encuentra segunda a nivel mundial, según el reconocido sitio dedicado a series y películas FlixPatrol. El Eternauta: después de que una devastadora nevada tóxica mata a millones de personas, Juan Salvo y un grupo de sobrevivientes en Buenos Aires deben resistir una amenaza invisible de otro mundo.

Los impactantes números de la serie furor de Netflix

La superproducción ha inyectado más de 41 mil millones de pesos a la economía del país, una cifra que dimensiona su impacto en el Producto Bruto Interno, considerando tanto el gasto directo en la filmación como el efecto dominó en toda la cadena de suministros.

Desde su estreno el pasado miércoles 30 de abril, la historia del improbable héroe Juan Salvo ha trascendido fronteras, alcanzando la cima del Top 10 global semanal de Netflix como la serie de habla no inglesa número 1, con un impresionante registro de 10.8 millones de visualizaciones a nivel mundial. Este fenómeno cultural ha resonado en 87 países, incluyendo mercados clave como Brasil, Francia, India, Estados Unidos, Italia, México, Alemania y España, donde se ha posicionado firmemente en el Top 10 semanal de series.