Ricardo Darín, le respondió a Julio Chávez: "No tengo nada contra él, pero fue raro lo que dijo"

Durante ese reportaje, Chávez, consultado sobre a quién le "robaría" un talento, eligió a Darín y explicó que admiraba profundamente su capacidad para relacionarse con los demás. “Es un gran conocedor del otro. Tiene una inteligencia social que yo no tengo”, dijo el actor de La ballena, destacando que esa cualidad, más allá de su talento actoral, es una de las claves del éxito de Darín. Sin embargo, ese elogio no llegó solo, sino acompañado por una aclaración que sorprendió: “No tenemos vínculo. Solo trabajamos juntos de muy chicos en una telenovela. A mí me echaron por mal actor y él hizo una carrera increíble”.

Este comentario, que podría interpretarse como una mezcla de autocrítica, admiración y cierta distancia emocional, no pasó desapercibido. En un móvil con el programa Intrusos, Ricardo Darín fue consultado por la declaración de su colega y, aunque inicialmente intentó mantenerse al margen, decidió dar su visión con una honestidad poco habitual en el mundo del espectáculo.

Ricardo Darín 1.PNG

“Trato de no meterme demasiado en estas cosas, pero esto está un poquito fuera de control, medio desmadrado, es mucho, es mucho”, comenzó diciendo Darín, claramente incómodo por el revuelo que se generó. Y fue más allá: “Yo no tengo ningún cruce con él. Siempre hablé maravillas de Julio. No entiendo qué le pasó, y no soy el único: nadie lo entiende. Escuché lo que dijo y, aunque suena como un halago, tiene un tufillo a ironía”.

El protagonista de El secreto de sus ojos no se detuvo allí. Con visible molestia, respondió a la afirmación de Chávez de que “no lo conoce”: “Me resulta raro que diga eso. Yo lo conozco desde hace 50 años, me acuerdo perfectamente de él. No puedo decir que fuimos amigos íntimos, pero claro que compartimos cosas”.

El motivo de los dichos de Julio Chávez

La charla con el cronista del ciclo de América TV se fue profundizando, y Ricardo Darín dejó en claro que no cree que haya una intención deliberada de menoscabar su carrera. “No creo que quiera bajarme el precio, tampoco está en sus posibilidades hacer eso. No sé por qué lo haría, ni creo que haya maldad detrás”, expresó. Aun así, deslizó que tal vez haya un juego detrás: “Puede ser una picardía, y si es así, bienvenido al mundo de los que usan la ironía, la inteligencia social. Eso también es un talento”.

Eternauta Darín.jpg Ricardo Darín interpreta a El Eternauta, en Netflix.

La frase no pasó desapercibida: Darín cerró su intervención con el mismo concepto que Chávez había usado para definirlo, acaso devolviendo el guiño con la misma moneda, aunque en otro tono. Si se trató de una devolución irónica, un mensaje conciliador o simplemente un comentario casual, solo él lo sabe. Lo cierto es que, fiel a su estilo, Ricardo evitó escalar el conflicto, pero tampoco dejó pasar el comentario.

Este cruce inesperado entre dos de los intérpretes más respetados de la escena nacional se da en un contexto particular para Ricardo Darín, quien atraviesa un momento de exposición pública notable gracias a su rol en El Eternauta. La serie basada en la historieta de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López se posicionó rápidamente entre lo más visto de Netflix, y el actor volvió al centro de la conversación cultural en la Argentina y el exterior.

En ese marco de éxito y visibilidad, las palabras de Chávez generaron desconcierto. Lejos de polemizar, Darín respondió con mesura, pero sin esquivar el asunto. Su respuesta, en definitiva, deja en claro que aunque no busca confrontaciones, tampoco está dispuesto a dejar pasar lo que considera un gesto ambiguo. Una reacción sobria, pero contundente, que confirma que su "inteligencia social" —como la definió su colega— no se limita a los elogios: también sabe cómo defenderse con elegancia.