Ricardo Darín abrió su corazón y habló por primera vez sobre el fallecimiento de su hermana

“No tan pequeña, murió con 62, pero menor que yo. Mi hermanita. Con la que me crie. Mi testigo”, dijo Darín con emoción, antes de hacer una pausa para poder continuar. “Uno, de alguna forma, a partir de ciertas edades, puede estar preparado para la muerte de sus padres... Pero nunca estás preparado para la desaparición de un hermano menor”, reflexionó con sinceridad. “Como no se está nunca preparado para la pérdida de un hijo”.

La actriz y dirigente gremial fue una figura clave en el ámbito artístico y sindical argentino, y su fallecimiento causó una profunda tristeza en el ambiente cultural. Sin embargo, para Ricardo, la pérdida tiene un carácter íntimo y permanente. “Me voy tratando de agarrar de una liana a otra para convivir con este dolor, con esa ausencia”, confesó.

Darin 2.jpg Ricardo Darín y su hermana

Ricardo Darín recordó con emoción a su hermana

En un pasaje de la entrevista, Darín también abordó su postura sobre la fe. Reconocido por su agnosticismo, admitió que en estos momentos de duelo envidia a quienes creen. “Por supuesto que envidio a los creyentes. Me gustaría poder depositar todo mi duelo en que ahora está en manos de Dios y es un ángel que ha ascendido al cielo. Lamentablemente, eso no me ocurre”, explicó. Y fue aún más contundente: “Si yo fuera creyente, estaría tan, pero tan enojado con Dios que casi es una suerte para ellos que no lo sea”.

En paralelo al dolor, Ricardo Darín se sumerge en uno de los desafíos profesionales más grandes de su carrera: encarnar al icónico Juan Salvo en la primera adaptación audiovisual de El Eternauta. Para él, este personaje simboliza el coraje en medio de la adversidad, una figura que, lejos del heroísmo tradicional, representa al ciudadano común que, frente al abismo, reacciona. “El valiente es el que, teniendo miedo, va para adelante”, sostuvo el actor, quien reconoció haber cambiado su propia percepción sobre lo que significa ser valiente.