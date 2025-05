País La Mañana Anello La insólita justificación de Gabriel Anello sobre sus dichos racistas contra Juan Román Riquelme

El periodista deportivo dio marcha atrás con sus palabras sobre el presidente de Boca y pidió disculpas por extralimitarse.







Anello retrocedió en sus críticas a Riquelme

Luego del descargo de Riquelme en el programa de TV de Jorge Rial, el periodista deportivo Gabriel Anello realizó un extenso descargo en su programa radial en Radio Mitre este miércoles por la noche y reconoció haberse extralimitado al tratar de "negro ignorante" al presidente de Boca Juniors.

El pedido de disculpas llegó 24 horas después de sus polémicos dichos y la respuesta del exjugador, e indicó: "Claramente, me extralimité, pero no me sentía bien y me tendría que haber ido".

"Me fui un cambio más", indicó de forma autocrítica y señaló que "lo que quería decir respecto a la discriminación es que el que es blanco es blanco, el que es negro es negro, el que es marrón es marrón. Me quería meter en una comparación de colores, no quería discriminar absolutamente a nadie". A pesar de estas justificaciones, el periodista terminó reconociendo: "Me equivoqué, cometí un error, me extralimité".