En medio de su recuperación, Ander Herrera reveló si se arrepiente de haber venido a Boca

Desde su llegada a Boca en enero de este año, Ander Herrera no ha parado de recibir demostraciones de afecto por parte del hincha xeneize. Y aunque las lesiones han dificultado su adaptación plena al fútbol argentino, el mediocampista español no se arrepiente de haber dejado atrás su extensa carrera en Europa para cumplir el sueño de jugar en La Bombonera.

“Decidí venir a Boca porque es algo único, porque ahí están los archivos, la hemeroteca, y siempre he dicho que sería algo único, algo para poner el broche a mi carrera”, afirmó Herrera en una entrevista con EFE Noticias. Su presencia en el club de la Ribera, sin embargo, no ha estado exenta de obstáculos: un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho, sufrido en el partido frente a Newell’s a finales de marzo, lo mantiene alejado de las canchas desde entonces.

Herrera 1.jpg Ander Herrera

Ander Herrera habló de su presente en Boca

A pesar de la lesión, el exManchester United y PSG se muestra agradecido y entusiasmado por la experiencia que vive día a día. “Estoy disfrutando mucho. Boca es un sueño que yo tenía, quizá ese sueño que no veía posible, pero cuando se dio la opción lo intenté cumplir”, confesó en diálogo con el diario español Marca, donde también detalló cómo fue su salida del Athletic Bilbao. “Hablé con Ernesto (Valverde), le dije que si él consideraba que mi posición no estaba cubierta, si tenía problemas, yo me quedaba. Pero me dio el ok, y eso me permitió cumplir este deseo”.