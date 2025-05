"Stupa", uno de los mejores jugadores de pádel del mundo y el valor de la pasión

El chaqueño viene de una lesión y por eso no pudo estar en los últimos torneos en el revés junto al español Juan Lebrón, con quien hoy comparte dupla. "Con muchas ganas, estuve recuperándome todos los días. No me quiero lesionar más. Quiero estar bien y competir, más allá de ganar o perder. Con muchas ganas de jugar en Argentina, en Buenos Aires, que la gente se acerque y llene las tribunas", comenzó diciendo 'Stupa' sobre el torneo que se viene del 26 de mayo al 1 de junio en Capital Federal.

Mucho tiempo lejos de casa

Los deportistas de élite en este tipo de deportes pasan mucho tiempo viajando por distintas partes del mundo y en ese sentido Franco confesó: "Quiero comer la comida Argentina. La carne, los chocolates. Hay que cuidarse pero siempre la gente nos trae cosas en la semana de torneo".

Cuando era chico, Stupa comenzó a jugar a los 8 años y de a poco fue construyendo una carrera que pocos pueden disfrutar.

"El deporte profesional no te da tiempo a parar a pensar. Cuando tenés una lesión, como en este caso, es donde empezás a valorar todos los torneos, la competición, llegar a una final, jugarla, lo que eso conlleva. Se hace una rutina muy repetitiva durante el torneo, la misma entrada en calor, la misma comida, sos como una especie de máquina en esa semana, pero sabés que tenés que serlo para lograr tus objetivos", explicó.

"Admiro a muchos deportistas y les pasa lo mismo. Te podría nombrar el reciente documental de Alcaraz. Cada jugador busca lo que necesita para conseguir esa motivación diaria. El que te diga que va todos los días contento a entrenar te está mintiendo, porque hay veces que vas a estar más cansado o no con tantas ganas", agregó el 5 del mundo.

stupaczuk pádel.jpg

La pasión es el motor

"Todo lo que he conseguido a lo largo de los años es por pasión al deporte. Yo amo al pádel, me gusta mucho y por eso juego, y una vez que yo entro a la cancha, yo soy muy feliz. Al jugar, al competir, al hacer lo que me gusta. Como consejo a los más chicos les diría que lo hace lo haga con pasión. Yo tengo mucha pasión por el pádel y que cada uno en su trabajo lo haga con pasión. Si uno está y hace lo que quiere y le mete pasión, las cosas salen", insistió.

En la charla, el protagonista mencionó a Facebook, que le recuerda momentos de hace diez años o más. "Aparecen cosas que yo ni me acuerdo. Y hoy en día está Di Nenno (Martín), Chingotto (Federico), Tello (Juan), Lebrón (Juan). Estamos todos los que llevamos muchos años compitiendo, el esfuerzo de cada uno es admirable", destacó con orgullo.

El pádel se juega de a dos y el conocimiento del juego del compañero es fundamental. Sin embargo, Stupa aclaró que, para él, no es necesario ser amigos afuera de la cancha. "Sin dudas. No es necesario ser amigo de tu compañero. Al fin y al cabo, si sos el amigo, vas a saber todo, debilidades y fortalezas. Vos ya pasas mucho tiempo con tu compañero. Por ejemplo, las primeras cuatro parejas tienen habitación individual, entonces por lo menos ya no nos vemos en la habitación. Llega un momento que necesitás un break".

En ese sentido, contó que a veces con sus distintos compañeros iban rotando habitaciones con los entrenadores para cambiar de aire.

"Dos cracks se pueden juntar sin ser amigos y rendir a full, siempre y cuando tengan los objetivos claros. Hoy en día tampoco es que las parejas duren tanto. Llevate bien todo lo que puedas en busca del objetivo, esto es un trabajo", concluyó Stupaczuk.

Fanático del fútbol, amigo de deportistas importantes como Ezequiel Garay (mundialista con Argentina) y el Colo Wolkowiski, de la Generación Dorada, Franco es uno de los exponentes de un pádel que promete seguramente continuará su expansión en nuestro país.