Franco Colapinto, con bronca a pesar de la buena clasificación

El argentino mostró uno de sus mejores rendimientos en Alpine y clasificó 12° para la carrera del Gran Premio de China.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) , que este sábado por la madrugada finalizó 12° en la clasificación para el Gran Premio de China de Fórmula 1, reconoció que “cuando falta tan poco da mucha bronca”.

Además, aseguró que el monoplaza de su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, y el suyo “no están iguales”.

De todas maneras, el argentino se mostró optimista ya que “mejoramos, creo que sabemos dónde nos falta y que tengo dos décimas de tiempo en el auto” , y añadió: “Fue una qualy buena. Hice buenas vueltas, la última fue buena”.

A su vez, el pilarense hizo énfasis en que “hay que tratar de laburar para mañana, entender qué hay que mejorar”, y continuó: “Hay que estar cerquita, sacar más información y creo que para Japón vamos a estar de vuelta más competitivos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2032725843722576352&partner=&hide_thread=false ¡EL RECONOCIMIENTO DE BRIATORE A COLAPINTO! ¡GRAN ABRAZO DE FLAVIO A FRANCO TRAS LA CLASIFICACIÓN DEL ARGENTINO!



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Con respecto al hecho de quedar a solo cinco milésimas de avanzar a la Q3 en la clasificación, se lamentó porque “cuando te falta tan poco por pasar da mucha bronca”, y analizó cuáles fueron los aspectos que lo hicieron perder tiempo: “Tuve muchos bloqueos todo el fin de semana. Bloqueé en una curva lenta, perdí un poco de tiempo, después saliendo de la última curva me quedé sin energía y perdí media décima más. Cuando tratás de buscar esa diferencia muy chica es fácil encontrarla y da más bronca todavía”.

Por otra parte, aseguró que “el auto de Pierre y el mío no están iguales. Ayer habían muchas diferencias. Cuando son dos autos nuevos es difícil replicarlos exactamente”.

Por último, analizó: “Hay muchos temas por seguir entendiendo, pero lo importante es que se entendió por qué ayer estaba tan lejos y perdido. Sabemos que hay más por venir. Es parte de este proceso de auto nuevo y confío mucho en este equipo… Vamos por buen camino”.

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de China

La carrera principal del Gran Premio de China se disputará este domingo 15 de marzo a las 4 de la madrugada (hora de Argentina).

Será la segunda fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1 y el primer fin de semana del año con formato Sprint.

Dónde ver en vivo el GP de China

La carrera de Fórmula 1 se podrá seguir en Argentina a través de:

Fox Sports por televisión.

Disney+ mediante streaming.

De esta manera, Colapinto buscará sumar sus primeros puntos del campeonato en Shanghái tras un inicio de temporada con buenas sensaciones y una clasificación que lo dejó cerca de los diez mejores.

Russell ganó el Sprint en China y Colapinto terminó 14°

Mercededs Benz junto a Ferrari marcaron el ritmo de una apasionante carrera sprint en el Gran Premio de China en los primeros minutos de la madrugada del sábado. El británico George Russell, que había ganado la pole, se quedó con la victoria tras 19 vueltas.

En las primeras vueltas, hubo una dura pelea con las Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, que completaron el podio de la carrera sprint, que tuvo tres abandonos y un auto de seguridad cuando restaban cinco giros.

El argentino Franco Colapinto con Alpine, que había largado en la posicion 16, finalmente terminó en el puesto 14, luego de llegar incluso hasta el duodécimo lugar. El compañero de escudería, Pierre Gasly, finalizó undécimo.

Max Verstappen se quedó con la novena posición, luego de un mal lanzamiento que lo llevó hasta la posición 15.

Los otros pilotos que sumaron puntos fueron el británico Lando Norris (McLaren), el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), el australiano Oscar Piastri (McLaren), el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) y el británico Oliver Bearman (Haas).