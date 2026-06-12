Colapinto va por la qualy en España tras un viernes discreto: hora y cómo verlo

El piloto argentino de Alpine sufrió nuevamente con su monoplaza luego de un fin de semana complicado en Mónaco.

El piloto argentino Franco Colapinto disputará este fin de semana el Gran Premio de España , en Barcelona, correspondiente a la séptima fecha del campeonato de Fórmula 1 .

Colapinto llega a este Gran Premio luego de tener una muy floja actuación en Mónaco , donde no pudo destacar en ningún momento y además terminó decimoquinto entre los 15 que terminaron la carrera.

Es por esto que el argentino buscará recuperar el gran nivel que venía demostrando en semanas anteriores y que le permitió terminar séptimo y sexto respectivamente en los Grandes Premio de Miami y Canadá, en los que fueron sus mejores resultados en la categoría.

En lo que respecta a la pelea por el título, el cómodo líder es el italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, quien se impuso en las últimas cinco carreras y quiere convertirse en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1.

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Antonelli, de solo 19 años, tiene 156 puntos y le saca 66 a su escolta, que es el británico y siete veces campeón, Lewis Hamilton (Ferrari), mientras que en la tercera colocación está el también británico George Russell (Mercedes), que arrastra dos carrera sin sumar.

Más abajo, con 75 y 60 unidades respectivamente, están el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el australiano Oscar Piastri (McLaren).

La actividad en el GP de España comenzará este viernes con las primeras prácticas libres, mientras que el sábado será la tercera sesión de entrenamientos y la clasificación. Finalmente, la carrera se llevará a cabo el domingo a las 10 de la mañana.

Este Gran Premio se disputa en el Circuito de Barcelona-Cataluña, también conocido como Circuito de Montmeló. El mismo cuenta con una extensión de 4,675 kilómetros y 14 curvas.

A qué hora y cómo ver el Gran Premio de España

Sábado 13:

Práctica libre 3 a las 7:30

Clasificación a las 11

Domingo 14:

Carrera a las 10

En Argentina, la Fórmula 1 puede verse por Fox Sports y Disney+ Premium. Además, F1 TV ofrece distintas alternativas: el plan básico F1 TV Access cuesta $6.261 por mes o $53.798 por año y permite acceder a datos en vivo, tiempos, posiciones, telemetría, mapas de pilotos, archivo histórico y contenido complementario. Para ver la actividad en vivo, F1 TV Pro cuesta $14.333 por mes o $125.552 por año.

Así le fue a Franco Colapinto en las prácticas del viernes

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) no pudo destacarse y cerró este viernes con una discreta actuación en las primeras dos sesiones de entrenamientos del Gran Premio de España de Fórmula 1.

Colapinto, que viene de tener un fin de semana para el olvido en Mónaco, quedó décimo en la FP1, mientras que en la segunda tanda finalizó decimoquinto.

El argentino empezó la jornada con una buena actuación en la práctica libre 1, donde se mostró muy firme en todo momento y pudo cerrarla con un buen tiempo de 1:17,893, para terminar décimo y a un segundo y 530 milésimas del líder, que fue el británico George Russell (Mercedes).

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Su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, no la pasó nada bien y quedó decimoséptimo. Sin embargo, nada podrá amargar el viernes del francés, ya que durante la mañana se confirmó que la FIA le quitó las penalizaciones que había sufrido en Mónaco y recuperó el tercer puesto con el que había cruzado la bandera a cuadros el domingo pasado.

Ya en la segunda sesión de entrenamientos, los pilotos de Alpine tuvieron muchas complicaciones para mejorar el rendimiento y tuvieron que conformarse con la decimoquinta posición para Colapinto y el decimosexto lugar para Gasly.

El mejor tiempo de Colapinto en la FP2 fue de 1:17,051, para quedar a un segunda y 625 milésimas del líder de la sesión, que fue el británico Lando Norris (McLaren). Russell, por su parte, concluyó a solo nueve milésimas del vigente campeón del mundo.