Fórmula 1: por la guerra en Medio Oriente, inminente cancelación en Bahréin y Arabia Saudita

La escalada de tensión en Medio Oriente obligaría a la FIA a un parate de cuatro semanas, luego del GP de Japón.

Por la guerra en Medio Oriente, inminente cancelación en Bahréin y Arabia Saudita de la Fórmula 1

En las próximas horas, en el marco del Gran Premio de China , se confirmaría la cancelación de las carreras de Bahréin y Arabia Saudita de la Fórmula 1 , en la continuidad del calendario 2026, luego de China y Japón

La decisión, que ya estaría tomada por los máximos responsables de la categoría, responde a la escalada de tensiones en la región de Medio Oriente, lo que imposibilita garantizar la seguridad de los equipos, pilotos y personal involucrado.

La situación geopolítica forzó a la FIA y a Liberty Media a revisar los planes de la continuidad del campeonato en esa región del mundo. Los factores determinantes para esta medida drástica incluyen:

Riesgos de seguridad: La inestabilidad en la zona representa una amenaza directa para la logística de la categoría reina.

Presión de los equipos: Varias escuderías manifestaron su preocupación por el traslado de personal y equipamiento a destinos con alertas de seguridad elevadas.

Problemas logísticos: Las complicaciones en las rutas de transporte de carga han dificultado el montaje de las estructuras en los circuitos de Sakhir y Jeddah.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1Tornello/status/2032514575518531692&partner=&hide_thread=false #F1 La confirmación oficial de la cancelación de los GP de Bahrein y Arabia Saudita podría conocerse este fin de semana, tras la carrera de China. No se reemplazarán por otros GP con lo que quedarán 4 domingos libres entre las carreras de Japón y Miami https://t.co/IMUMSuQIjI — Fernando Tornello (@F1Tornello) March 13, 2026

El impacto en el calendario 2026

La suspensión de estas dos carreras obligaría a una reconfiguración de la temporada, aunque trascendió que no habría reprogramaciones. Es decir, que después del Gran Premio de Japón, habría un parate de cuatro semanas hasta la carrera de Miami. Se espera que el anuncio oficial se realice antes de que finalice el domingo el GP de China. De esta forma el campeonato quedará de 22 carreras.

Mientras tanto, sigue el fin de semana de Fórmula 1 en Shangai, cuya construcción del circuito finalizó en 2004 y ese año tuvo su estreno en la Máxima. El diseño de la pista visto desde el aire se asemeja al símbolo chino "shang", que significa "arriba". El circuito tiene la particularidad de que los pilotos inician con las curvas 1 y 2, antes de girar a la izquierda en las curvas 3 y 4.

Número de vueltas: 56

56 Longitud del circuito: 5.451 kilómetros

5.451 kilómetros Distancia de carrera: 305.066 kilómetros

305.066 kilómetros Récord de vuelta: Michael Schumacher con 1:32.238 (2004)

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SkySportsF1/status/2032490070654001255&partner=&hide_thread=false Formula 1's Grands Prix in Bahrain and Saudi Arabia in April are set to be called off this weekend due to the conflict in the Middle East, reducing the 2026 season to 22 races pic.twitter.com/XCY0wvI5Ad — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) March 13, 2026

Los horarios del GP de China de Fórmula 1

Sábado 14/3:

Sprint a las 00:00

Clasificación a las 4

Domingo 15/3:

Carrera a las 4

Todo lo que pase en la carrera de la Fórmula 1 en China se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports y en Disney + Premium.