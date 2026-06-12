La FIA dio marcha atrás ante el reclamo y le devolvió a Gasly el podio de Mónaco: la reacción del piloto

Minutos previos al inicio del primer entrenamiento libre para la práctica 1 del Gran Premio de España, la web oficial de la Fórmula 1 confirmó la decisión.

La FIA revisó el reclamo hecho por la escudería Alpine por las sanciones recibidas por Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco que lo privaron de celebrar en el circuito callejero a pesar de haber terminado tercero, un logro histórico en su carrera. Poco menos de una semana de la carrera, la organización confirmó que existió un error y le devolvió la tercera colocación al piloto que es acompañado por Franco Colapinto (también sancionado).

Con esta devolución del podio, Pierre suma un total de 35 puntos, metiéndose de lleno en la octava posición en el campeonato de pilotos. En un conteo aparte, la escudería alcanzó los 50 puntos siendo la quinta mejor marca de la categoría.

El reclamo ante los comisarios deportivos se basó en una prueba donde se demostró que sistema de medición utilizado para controlar la velocidad en el pit lane sobrestimó la velocidad del monoplaza que utiliza el francés por un error en la información sobre la longitud real del carril rápido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2065375917879234607&partner=&hide_thread=false PIERRE GASLY P3



Following the review of last week's #MonacoGP, @PierreGasly's third place has been reinstated pic.twitter.com/Mt7ZjexzCi — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 12, 2026

Formula One Management (FOM), entidad encargada del cronometraje oficial de la categoría, se responsabilizó del error en la medición: se trató de un problema originado en el bucle de la entrada a boxes que era 77 centímetros más corto de lo esperado. Es por eso que las velocidades informadas sean mayores a la realidad y en consecuencia de ello parezca que infringieron el reglamento.

El comunicado completo de Alpine

"Damos la bienvenida a la decisión tomada por la FIA de considerar admisible nuestro Derecho de Revisión tras la clasificación final del Gran Premio de Mónaco del pasado fin de semana. Como resultado, los comisarios han anulado las dos sanciones de cinco segundos impuestas al coche #10, lo que restituye al equipo en la tercera posición final.

Queremos agradecer a la FIA y a la Formula One Management por su transparencia y colaboración a lo largo de todo el proceso del Derecho de Revisión y por haber llegado a esta decisión.

El equipo centra ahora plenamente su atención en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya de este fin de semana y en lograr el mejor resultado posible con ambos coches".

Qué dijo Steve Nielsen, director de la escudería Alpine

“Queríamos claridad, la hemos tenido. Queríamos justicia y creemos que la hemos tenido. Si pudiera elegir, preferiría tener el momento del podio que los puntos. Es una lástima para el equipo y para Pierre. Soy bastante viejo como para recordar cuando no había límite de velocidad en boxes. Creo que la forma de medirlo está bien, tiene un ratio de éxito muy alto. Sólo se necesita que sea un poco más robusta”, dijo sobre la decisión de la FIA.

El comunicado de la Fórmula 1 en sus redes sociales

"Urgente: Pierre Gasly ha sido reintegrado al P3 para el Gran Premio de Mónaco Los comisarios han revocado las dos penalizaciones de cinco segundos impuestas a Pierre Gasly durante la carrera por exceder la velocidad en la calle de boxes", escribieron.

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The Stewards have rescinded the two five-second penalties imposed on Pierre Gasly during the race for speeding in the pit lane#F1 pic.twitter.com/kUU6epxy3i — Formula 1 (@F1) June 12, 2026

La reacción del piloto

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Cómo quedaron las posiciones en Mónaco