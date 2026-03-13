GP de China: Colapinto larga 16° en el Sprint y se prepara para un sábado de pura acción en la F1

El piloto argentino de Alpine partirá desde la octava fila en la carrera Sprint de esta medianoche. Buscará remontar en un circuito donde los Mercedes marcaron el ritmo.

Franco Colapinto largará desde el puesto 16 en la carrera sprint en China

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en la 16° posición durante la clasificación para la carrera Sprint del Gran Premio de China que se llevará a cabo en la medianoche argentina de este viernes.

Colapinto completó una jornada de menor a mayor en la citada competencia , aunque con una performance que lo mantuvo lejos de los puestos de vanguardia, mientras que logró acceder a la SQ2 con el margen justo, tras quedar a más de medio segundo de la marca establecida por su compañero de equipo, Pierre Gasly, en el inicio de la sesión.

Finalmente, el oriundo de Pilar se ubicó en el 16° puesto del clasificador, distanciado por 0.922 de la vuelta más rápida del francés y a poco más de siete décimas del registro de Isack Hadjar, quien marcó el límite de ingreso al top 10.

La “pole” para el Sprint quedó en manos de George Russell, quien ratificó el dominio de Mercedes en este inicio de temporada tras su reciente victoria en Australia. El británico clavó el cronómetro en 1m31s520, superando por 0s289 a su compañero de equipo, el joven Kimi Antonelli.

La actividad oficial en Shanghái continuará este sábado 14 de marzo a la medianoche (hora argentina) con la disputa de la carrera Sprint. La competencia, pactada a 19 vueltas, otorgará puntos a los primeros ocho clasificados, con una recompensa de ocho unidades para quien resulte vencedor.

Pocas horas después, a las 4:00 de la mañana, llegará el turno de la clasificación definitiva que determinará el orden de partida para el Gran Premio del domingo. La carrera principal se pondrá en marcha el 15 de marzo, también a las 4:00 de la madrugada de nuestro país, y exigirá un total de 56 giros al trazado chino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2032366532538376617&partner=&hide_thread=false ELIMINATED IN SQ2



Hulkenberg

Ocon

Lawson

Bortoleto

Lindblad

Colapinto#F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/y1hozP7bRu — Formula 1 (@F1) March 13, 2026

Qué pasó en la práctica libre en China

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) quedó 15° en la práctica libre del Gran Premio de China, correspondiente a la segunda fecha del campeonato de Fórmula 1.

El ganador de la sesión fue el británico George Russell, de Mercedes, quien registró un mejor tiempo de 1:32,741 y 2 segundos y 206 milésimas a Colapinto.

La primera parte de la sesión transcurrió sin mayores inconvenientes para Colapinto, quien logró dar una buena cantidad de vueltas con el compuesto de neumáticos medios.

Sin embargo, el pilatense protagonizó un tenso momento cuando restaban poco menos de 15 minutos para que finalizara la sesión de entrenamientos, ya que mientras estaba en la calle de boxes se le frenó por completo el monoplaza, aunque finalmente pudo volver a arrancar y llegó sin inconvenientes. Incluso logró dar unas vueltas con un compuesto blando para mejorar su tiempo cuando el cronómetro ya estaba en cero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2032348181233844487&partner=&hide_thread=false A brief stoppage in the pit lane for Franco Colapinto in FP1



And this led to an unexpected run in the pit lane for the @AlpineF1Team mechanics #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/s1cJQKKvgl — Formula 1 (@F1) March 13, 2026

Por otra parte, su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, quedó décimo, a un segundo y 935 milesimas de Russell.

En lo que respecta a la zona alta de la tabla, los Mercedes dominaron cómodamente, gracias a la primera posición de Russell y a la segunda para el italiano Andrea Kimi Antonelli, quien finalizó a solo 120 milésimas.

La tercera quedó en manos del británico y actual campeón del mundo, Lando Norris (McLaren), mientras que su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, finalizó una posición por debajo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2032416128853475769&partner=&hide_thread=false You won't want to miss the Sprint in China!



These are your @TAGHeuer Sprint start times for wherever you are in the world #F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/UCQXuKiLV8 — Formula 1 (@F1) March 13, 2026

El top 10 lo completaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), los británicos Lewis Hamilton (Ferrari) y Oliver Bearman (Haas), el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el alemán Nico Hulkenberg (Audi) y Gasly.