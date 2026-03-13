⁠Colapinto, más preocupado que nunca tras la clasificación del Sprint: "Estoy perdido"

El piloto mostró su preocupación por el rendimiento en la clasificación al Sprint y aseguró que deben mejorar para llegar de la mejor manera a la jornada del sábado.

Franco Colapinto no encontró el ritmo deseado , pero si el esperado debido a que en la previa se anticipaba por parte de la escudería Alpine que había algunos problemas a detectar que no lo dejarían tener una performance destacada en el Gran Premio de China. En el primer fin de semana de Sprint, el piloto accedió a la Q2 durante la clasificación de esta madrugada pero terminó en el último puesto de la misma por lo que largará la carrera en el puesto 16°.

Luego de un rendimiento que deberá cambiar si quiere pelear por puntos, el piloto fue claro al expresar sus sensaciones frente a las cámaras de ESPN. Al ser consultado sobre cuál es el problema por el que no tuvieron un buen ritmo, dijo: “ Me gustaría saberlo, estoy un poco perdido con la qualy porque quedé muy lejos de Pierre y es un poco la referencia que tengo . Estaba cerca en la FP1, no conocía la pista, tenía mucho por trabajar y mejorar, pero no di el paso de la FP a la qualy. Hay que entender un poco el porqué, pero creo que mucho por trabajar hoy a la noche y mejorar para la qualy mañana”.

Sin embargo reconoció que esta carrera corta le servirá para conocer más el circuito de Shangai en el que no había corrido: “Sí, creo que obviamente fue bueno conocer la pista y tratar de entender un poquito más todo, pero nos faltó bastante performance hoy en mi lado del garage . Hay que entender el por qué y volver mejor mañana".

Por otra parte, en declaraciones compartidas por Alpine dijo: “Hoy fue complicado. No conozco el circuito y eso lo hizo un poco más difícil. Creo que el coche no estaba mal, pero no pude clasificarme para la Sprint como quería. Nos falta un poco de ritmo. Con Pierre el coche es rápido. Pasó a la Q3, lo cual es positivo para el equipo. Pero yo tengo que entenderme un poco mejor a mí mismo”.

"Hoy ha sido complicado y no hemos conseguido el resultado que esperábamos en la clasificación Sprint. No hemos dado el paso adelante que necesitábamos para competir por las posiciones en la SQ3. En definitiva, hoy nos ha faltado ritmo, y tenemos que entender por qué. Nos ha faltado ritmo en comparación con Pierre, que hoy ha sido rápido y ha hecho un gran trabajo, lo cual es fantástico para el equipo, que está trabajando mucho, y también es positivo que el coche tenga más potencial”, sumó.

Luego cerró: “Tengo que comprender mejor por mi parte cómo sacarle partido y dónde podemos encontrar mejoras. Intentaremos aprender todo lo que podamos en la carrera sprint de mañana, ver si podemos recuperar algunas posiciones y poner en práctica lo aprendido para la clasificación de mañana”.

GP de China: Colapinto larga 16° en el Sprint y se prepara para un sábado de pura acción en la F1

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en la 16° posición durante la clasificación para la carrera Sprint del Gran Premio de China que se llevará a cabo en la medianoche argentina de este viernes.

Colapinto completó una jornada de menor a mayor en la citada competencia, aunque con una performance que lo mantuvo lejos de los puestos de vanguardia, mientras que logró acceder a la SQ2 con el margen justo, tras quedar a más de medio segundo de la marca establecida por su compañero de equipo, Pierre Gasly, en el inicio de la sesión.

Finalmente, el oriundo de Pilar se ubicó en el 16° puesto del clasificador, distanciado por 0.922 de la vuelta más rápida del francés y a poco más de siete décimas del registro de Isack Hadjar, quien marcó el límite de ingreso al top 10.

La “pole” para el Sprint quedó en manos de George Russell, quien ratificó el dominio de Mercedes en este inicio de temporada tras su reciente victoria en Australia. El británico clavó el cronómetro en 1m31s520, superando por 0s289 a su compañero de equipo, el joven Kimi Antonelli.

La actividad oficial en Shanghái continuará este sábado 14 de marzo a la medianoche (hora argentina) con la disputa de la carrera Sprint. La competencia, pactada a 19 vueltas, otorgará puntos a los primeros ocho clasificados, con una recompensa de ocho unidades para quien resulte vencedor.

Pocas horas después, a las 4:00 de la mañana, llegará el turno de la clasificación definitiva que determinará el orden de partida para el Gran Premio del domingo. La carrera principal se pondrá en marcha el 15 de marzo, también a las 4:00 de la madrugada de nuestro país, y exigirá un total de 56 giros al trazado chino.

Qué pasó en la práctica libre en China

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) quedó 15° en la práctica libre del Gran Premio de China, correspondiente a la segunda fecha del campeonato de Fórmula 1.

El ganador de la sesión fue el británico George Russell, de Mercedes, quien registró un mejor tiempo de 1:32,741 y 2 segundos y 206 milésimas a Colapinto.

La primera parte de la sesión transcurrió sin mayores inconvenientes para Colapinto, quien logró dar una buena cantidad de vueltas con el compuesto de neumáticos medios.

Sin embargo, el pilatense protagonizó un tenso momento cuando restaban poco menos de 15 minutos para que finalizara la sesión de entrenamientos, ya que mientras estaba en la calle de boxes se le frenó por completo el monoplaza, aunque finalmente pudo volver a arrancar y llegó sin inconvenientes. Incluso logró dar unas vueltas con un compuesto blando para mejorar su tiempo cuando el cronómetro ya estaba en cero.

Por otra parte, su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, quedó décimo, a un segundo y 935 milesimas de Russell.

En lo que respecta a la zona alta de la tabla, los Mercedes dominaron cómodamente, gracias a la primera posición de Russell y a la segunda para el italiano Andrea Kimi Antonelli, quien finalizó a solo 120 milésimas.

La tercera quedó en manos del británico y actual campeón del mundo, Lando Norris (McLaren), mientras que su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, finalizó una posición por debajo.

El top 10 lo completaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), los británicos Lewis Hamilton (Ferrari) y Oliver Bearman (Haas), el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el alemán Nico Hulkenberg (Audi) y Gasly.