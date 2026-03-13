"Es un grupo muy...": qué dijo Coudet sobre el plantel tras su primer partido en River

Técnico que debuta gana, reza algún refrán en el mundo del fútbol. Y Chacho Coudet no fue la excepción de esa premisa siendo que con River se llevó una victoria importante ante Huracán por 2-1 en el estadio Tomás Adolfo Ducó en un partido donde los penales fueron protagonistas.

El millonario muestra otra cara, al menos la intención de querer retomar una idea clara de fútbol donde es protagonista con el balón. Coudet tiene el objetivo de revertir el ánimo de un plantel que ha sufrido distintas situaciones en los últimos meses, y parece haber iniciado el proceso con una idea clara para sacar a flote el barco.

“La semana fue una cagada a palos importante, ja. Pero estoy con mucha energía, no me voy a cansar, tenemos nueve días hasta el parate, no nos podemos relajar. Fui claro con eso en la semana”, dijo en conferencia de prensa.

"LO ÚNICO QUE TENÍA ERA TIKTOK Y LO BORRÉ CUANDO ME SUBÍ AL AVIÓN PARA VENIR ACÁ, ASÍ QUE NO ME ENTERO DE NADA"

Firma: Chacho Coudet.



— TyC Sports (@TyCSports) March 13, 2026

Al ser consultado por la prensa, se refirió al análisis futbolístico: “Era una de las premisas ser un equipo corto y ordenado: para juntar jugadores de buen pie, tenés que ser un equipo corto y dinámico. A partir de ahí, darle amplitud al juego. Es muy difícil en una semana porque tampoco podés llenar de conceptos a los jugadores porque los mareás, es de a poco. Vamos a ir creciendo, tenemos mucho más para mostrar, pero necesitamos tiempo. Y este resultado viene muy bien, los vi muy contentos a los muchachos”,

Sobre la inclusión de Kendry Páez soltó: "Lo vi muy bien desde el juego y la actitud. Tenemos jugadores de buen pie, pero necesitamos que sean físicos. Lo dije desde el principio, me gustan los equipos físicos. Su elección tiene que ver con que quiero recuperar el juego, al ser más volante que segunda punta, genera toque, que nos asociemos más. Y tenemos que recuperar el juego, hoy (por este jueves) generamos mucho”,

Por otra parte confesó que “afuera desaparecí de las opiniones, me volví más planta” y reveló que “lo único que tenía era Tik Tok y lo borré cuando me subí al avión para venir acá”, fue claro sobre cómo afronta estas primeras semanas.

"YO NO TOMÉ LA DECISIÓN" la reacción de Coudet tras el penal errado de Juanfer, quien entró y agarró la pelota de inmediato.

— SportsCenter (@SC_ESPN) March 13, 2026

“En mi cabeza parece que estamos hace un mes, pero llegué hace una semana. A veces, cuando las cosas vienen mal y cruzadas, hay que tratar de enderezarlas con el tiempo, es tiempo y trabajo. Es un grupo muy sano, trabajador, tiene ganas de revertir la situación. Soy bastante exigente en el día a día y los chicos respondieron muy bien. Tengo fe de que este grupo puede jugar muy bien al fútbol. Hay que tratar de acompañar, es un buen triunfo”, sumó.

En su análisis sumó: "Me gustó lo que vi, por la intención de siempre de jugar, intentar sacar limpia la pelota. El análisis rápido fuimos justos ganadores en cuanto a juego y situaciones, hay que seguir trabajando, pero en lo personal vi muchas cosas buenas y para repetir, con siempre cosas para mejorar"

Sobre el penal que le atajó Galíndez a Juanfer Quintero declaró: "No tomé la decisión del penal deciden los jugadores, estuvo el cambio y quise que se hiciera ahí. Son los momentos de cómo se sienten: tomaron la decisión de que pateara Juanfer y después Cache. Y eso habla del compañerismo: Juanfer podría haber sido egoísta y pensar en la revancha, pero dijo ‘erré, patealo vos’. No designo un pateador. Cache quizás era el encargado, pero quizás dentro del campo pasa otra cosa. Deciden ellos. Sí hice el cambio antes a propósito, pero no designé el pateador. Pero a pesar del penal seguimos con la misma intención, Galíndez tuvo una gran actuación".

"Es un grupo muy sano, trabajador, tiene ganas de revertir la situación. Soy bastante exigente en el día a día y respondieron muy bien. Hay que tratar de acompañar, es un buen triunfo. Hay cosas para repetir el domingo, ganar en casa con nuestra gente, que el hincha recupere la confianza en el equipo. Estoy con mucha confianza, no confiado, pero sí con confianza de que así va a ser", dijo sobre el plantel.