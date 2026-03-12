Deportes La Mañana River Plate River se mide ante Huracán en el debut del Chacho Coudet: hora, formaciones y TV

Huracán recibirá este jueves a River, en un encuentro correspondiente a la décima fecha de la Zona B del Torneo Apertura 2026, en un partido importante para ambos equipos pensando en la pelea por meterse en los puestos de clasificación a los playoffs. El encuentro, que está programado para las 21.30, se llevará a cabo en el estadio Tomás Adolfo Ducó y se podrá ver a través de TNT Sports. El árbitro designado fue Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Sebastián Habib.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CAHuracan/status/2031543183851532645&partner=&hide_thread=false Jueves, Palacio Ducó pic.twitter.com/qOWpZVBJOu — CA Huracán (@CAHuracan) March 11, 2026 El Globo llega a este compromiso luego de una gran victoria por 3-1 ante Belgrano, un resultado que le permitió acomodarse en la parte alta de su grupo y ratificar el buen momento que atraviesa el equipo dirigido por Diego Martínez. Por ello, el elenco de Parque Patricios buscará aprovechar la localía en la Quema para seguir sumando, tras la confirmación de que el cotejo se disputará con público y aforo reducido.

El Millonario, por su parte, atraviesa un momento de transición y el pleito marcará el debut de Eduardo “Chacho” Coudet como director técnico del equipo, tras la controvertida salida de Marcelo Gallardo y el breve interinato de Marcelo Escudero. El cuadro de Núñez viene de empatar 1-1 frente a Independiente Rivadavia y necesita una victoria para acercarse a los puestos de arriba en la zona. Además, el flamante DT contará con la presencia de Juanfer Quintero, que se recuperó de la lesión que lo marginó de los últimos duelos.