River se mide ante Huracán en el debut del Chacho Coudet: hora, formaciones y TV
Tras la salida de Marcelo Gallardo, el Chacho hará su presentación al frente del Millonario ante un Globo en levantada.
Huracán recibirá este jueves a River, en un encuentro correspondiente a la décima fecha de la Zona B del Torneo Apertura 2026, en un partido importante para ambos equipos pensando en la pelea por meterse en los puestos de clasificación a los playoffs. El encuentro, que está programado para las 21.30, se llevará a cabo en el estadio Tomás Adolfo Ducó y se podrá ver a través de TNT Sports. El árbitro designado fue Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Sebastián Habib.
El Globo llega a este compromiso luego de una gran victoria por 3-1 ante Belgrano, un resultado que le permitió acomodarse en la parte alta de su grupo y ratificar el buen momento que atraviesa el equipo dirigido por Diego Martínez. Por ello, el elenco de Parque Patricios buscará aprovechar la localía en la Quema para seguir sumando, tras la confirmación de que el cotejo se disputará con público y aforo reducido.
El Millonario, por su parte, atraviesa un momento de transición y el pleito marcará el debut de Eduardo “Chacho” Coudet como director técnico del equipo, tras la controvertida salida de Marcelo Gallardo y el breve interinato de Marcelo Escudero. El cuadro de Núñez viene de empatar 1-1 frente a Independiente Rivadavia y necesita una victoria para acercarse a los puestos de arriba en la zona. Además, el flamante DT contará con la presencia de Juanfer Quintero, que se recuperó de la lesión que lo marginó de los últimos duelos.
El último enfrentamiento entre ambos equipos fue en 2024 y terminó igualado 1-1 en el estadio Monumental. En tanto, el antecedente más reciente en Parque Patricios fue por la Copa de la Liga 2024, con triunfo de Huracán por 1-0 y tanto de Walter Mazzanti.
Probables formaciones del Huracán-River
Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Thaiel Peralta, Oscar Romero, Oscar Cortés; y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.
Estadio: Tomás Adolfo Ducó.
Árbitro: Nicolás Ramírez.
VAR: Sebastián Habib.
Hora: 21.30.
TV: TNT Sports.
Te puede interesar...
Leé más
Sonó para ser reemplazante de Gallardo en River, pero lo echaron a la semana siguiente
El jugador de River que el Chacho Coudet quiere recuperar y convertir en titular
Los tres equipos argentinos incluidos en la lista de los 50 mejores de la historia
Noticias relacionadas