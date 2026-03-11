"Se escuchan crujidos": el aterrador informe que explica por qué se derrumbó el Procrear en Parque Patricios

Autoridades advirtieron sobre la situación de las columnas del subsuelo y la planta baja del complejo habitacional Estación Buenos Aires.

A una semana del derrumbe del estacionamiento de los departamentos del plan Procrear en el barrio bonaerense de Parque Patricios volvió a poner el foco en la calidad de las obras públicas y en los controles previos a su habilitación.

A raíz de esta situación, la Oficina Inspecciones del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires realizó una inspeción e informe técnico , poco después de que la losa de 50 x 70 metros cayera sobre el estacionamiento del lugar.

Los detalles del informe ya están incorporados al expediente judicial que investiga el hecho como estrago culposo. La conclusión es concisa: hay elementos para atribuir la falla a "sobrepeso y falta de mantenimiento" .

Según surge de la declaración de una de las inspectoras convocadas por la Oficina de Siniestros, la losa que se desprendió -que destruyó 65 vehículos y provocó la evacuación total del complejo- presentaba "desprendimiento de recubrimiento, deformaciones y problemas de vinculación estructural" .

derrumbe parque patricios (1)

"Cuando se hace silencio se escuchan ruidos"

Durante la inspección detectaron que la viga de borde estaba arriostrada a la losa cedida y provocaba desprendimiento de recubrimiento de la estructura. También zonas donde los hierros de la losa estaban desprendidos y no se encontraban correctamente vinculados con la viga. Todo fue incorporado a la pericia.

La experta remarcó que todavía había riesgo de derrumbe al momento de la inspección y que por eso solo pudieron recorrer un sector del estacionamiento. "Tuvimos que salir inmediatamente porque la losa cedida estaba trabajando. Cuando se hace silencio se escuchan ruidos, crujidos, como que se está asentando", explicó.

Entre otras cosas, el informe también subrayó la presencia de 70 centímetros de suelo natural sobre la losa, señalado como "algo inusual" para este tipo de construcciones.

derrumbe inspección

Los detalles que muestran que era "previsible" un posible derrumbe

Los daños del edificio incluían fisuras verticales y horizontales en paredes externas, filtraciones de agua, manchas de humedad y sectores donde la viga aparecía sólo con los hierros sin el hormigón que debería cubrirlos.

Sobre la losa se detectó un relleno de 40 centímetros de suelo, cubierto por una capa tipo laja. Esta sobrecarga, combinada con filtraciones, profundizó el deterioro y fue señalada como posible causa del derrumbe.

El informe indica que el sector colapsado, construido con losa sin viga, es una técnica frecuente en estacionamientos y permite techos más bajos. La columna quedó en pie mientra la losa cedió, lo que sugiere un problema de punzonado: la losa no habría recibido suficientes refuerzos de hierro en la unión con la columna.

Ante la consulta sobre si esto era previsible, la inspectora respondió que depende de la calidad de los refuerzos: "Si no tiene bien los refuerzos entre la columna y la losa, es probable que suceda".

derrumbe inspeccion_

La causa continúa siendo investigada por la fiscal María del Rosario Salvetici, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, que busca determinar las responsabilidades en torno al siniestro.

La bronca de los vecinos afectados por el derrumbe

Mientras continuaba el trabajo de los bomberos en medio del derrumbe de Parque Patricios, los vecinos dieron detalles de las pérdidas que sufrieron: "Mi auto quedó como una hostia", lamentó un vecino en diálogo con la prensa.

Este martes a la madrugada colapsó el techo del estacionamiento de un complejo de viviendas ubicado detrás de la cancha de Huracán. Todo sucedió cerca de las 04:30 en la calle Mafalda al 900 y generó momentos de tensión en la zona.