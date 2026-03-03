Cuando Alberto Fernández inauguró el edificio del Procrear que se derrumbó en Parque Patricios

El entonces mandatario encabezó en 2021 la entrega de los departamentos y defendió el rol del Estado en la construcción de viviendas.

El derrumbe del estacionamiento de los departamentos del plan Procrear en el barrio bonaerense de Parque Patricios volvió a poner el foco en la calidad de las obras públicas y en los controles previos a su habilitación. El complejo habitacional había sido inaugurado en 2021 con un acto oficial encabezado por el entonces presidente Alberto Fernández .

En ese momento el mandatario lo había presentado como un ejemplo de política de viviendas, las mismas se habían iniciado en 2016 por el gobierno de Cristina Kirchner.

Se trata del mismo complejo que este martes sufrió el derrumbe del patio del estacionamiento, que cedió sobre el subsuelo y provocó el colapso sobre decenas de vehículos. El episodio obligó a evacuar a unos 300 vecinos.

derrumbe parque patricios

El inmueble está ubicado sobre calle Mafalda al 907, entre Ástor Piazzolla y la avenida Suárez, dentro del barrio que fue bautizado como Estación Buenos Aires, un desarrollo urbanístico impulsado por el programa estatal que otorgaba la primera casa propia a través de un sorteo por Lotería Nacional.

Alberto Fernández inauguró el edificio que se acaba de derrumbar

Acompañado por el entonces ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, Fernández brindó un discurso el 29 de diciembre del 2021, con los edificios de fondo y cientos de adjudicatarios que esperaban la llave de su nueva casa.

Durante ese acto oficial, Fernández destacó el rol del Estado en el acceso a la vivienda y cuestionó la lógica del mercado inmobiliario. “El Estado no está para hacer negocios, está para favorecer derechos, para satisfacer derechos, para dar derechos”, expresó.

El día que Alberto Fernández inauguró el edificio que se derrumbó

En la misma línea, sostuvo que el objetivo del programa era “volver al Procrear de siempre, el que facilitaba el acceso al crédito a trabajadores que pudieran pagarlo sin que se transformara en un problema”, ya que la gestión anterior, del expresidente Mauricio Macri, había comenzado a adjudicar los departamentos a través del sistema UVA.

La bronca de los vecinos afectados por el derrumbe

Mientras continuaba el trabajo de los bomberos en medio del derrumbe de Parque Patricios, los vecinos dieron detalles de las pérdidas que sufrieron: “Mi auto quedó como una hostia”, lamentó un vecino en diálogo con la prensa.

Este martes a la madrugada colapsó el techo del estacionamiento de un complejo de viviendas ubicado detrás de la cancha de Huracán. Todo sucedió cerca de las 04:30 en la calle Mafalda al 900 y generó momentos de tensión en la zona.

Los vecinos vieron que el estacionamiento había cedido ante la cochera subterránea: hay al menos 66 autos afectados y más de 300 evacuados. Todavía no habilitaron el reingreso de los vecinos a las viviendas.

derrumbe parque patricios (1)

Si bien no hay heridos ni desaparecidos, por protocolo la policía de la Ciudad realiza tareas de búsqueda con perros.

“Fue sorpresivo porque nos agarró la mitad de la noche salimos con lo puesto y las mascotas”, explicó un joven y agregó: “Los vecinos nos estuvieron ayudando, empezaron a gritar ‘hay peligro de derrumbre’. Yo vivo en el frente del edificio, no veo el patio, pero cuando bajé, vi que había un colapso”.

Además, el joven contó que su auto está ubicado en planta baja, pero hasta ahora desconoce el estado en el que se encuentra. “Hasta que no se haga una pericia técnica y se determine la seguridad seguimos en la calle a la espera de un aval técnico para buscar las cosas”, lamentó.