Quini 6: mirá los resultados de este miércoles 11 de marzo

El sorteo del Quini 6 puso en juego un superpozo de más de 3.500 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

Mientras aún quedan algunas horas para el nuevo sorteo del Quini 6 de este miércoles 11 de marzo, recordamos los números ganadores del pasado domingo 8 de marzo, en su edición 3354 , en el que se puso en juego un pozo millonario de más de 3.500 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 844 millones de pesos . Salieron los números 13, 10, 37, 21, 06 y 00. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 844 millones de pesos . Salieron los números 27, 18, 34, 06, 04 y 01. En esta modalidad, no hubo ganadores y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 1.300 millones de pesos y salieron los números 33, 29, 43, 05, 27 y 37. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 388 millones de pesos, los números favorecidos fueron 25, 36, 28, 19, 14 y 16. Hubo 35 ganadores con cinco aciertos, cada uno se lleva más de $11 millones.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego 3.800 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.