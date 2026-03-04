Quini 6: mirá los resultados de este miércoles 4 de marzo

El sorteo del Quini 6 puso en juego un superpozo de más de 10.300 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

Mientras se aguarda esta noche un nuevo sorteo del Quini 6 , compartimos los resultados de este último domingo 1° de marzo, en su edición 3352 , en el que se puso en juego un pozo millonario de más de 11.100 millones de pesos.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 8.300 millones de pesos . Salieron los números 27, 12, 19, 10, 20 y 18. En esta oportunidad, hubo dos ganadores con seis aciertos . Las boletas ganadoras se jugaron en la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 844 millones de pesos . Salieron los números 14, 43, 29, 17, 19 y 32. En esta modalidad, no hubo ganadores y el pozo quedó vacante .

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 600 millones de pesos y salieron los números 07, 41, 43, 32, 09 y 42. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 390 millones de pesos, los números favorecidos fueron 14, 13, 30, 33, 44 y 25. Hubo 20 ganadores con cinco aciertos, cada uno se llevó más de $19 millones de varias provincias.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego 3.000 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.