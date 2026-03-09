Sonó para ser reemplazante de Gallardo en River, pero lo echaron a la semana siguiente

Se trata de uno de los técnicos que fue parte de los rumores tras la salida del Muñeco del Millo hace pocos días.

Luego del fin de ciclo de Marcelo Gallardo al frente de su segunda gestión como técnico de River , fueron muchos los nombres que sonaron entre los rumores mediáticos. La dirigencia del Millo analizó rápidamente alternativas y fue en busca de Eduardo Coudet , quien ya trabaja desde la semana pasada al frente del primer equipo.

Este lunes, se supo que uno de los técnicos que fue mencionado como posible reemplazante, se quedó sin trabajo por los malos resultados.

El argentino Hernán Crespo dejó de ser el entrenador de San Pablo luego de que la dirigencia del club brasileño decidiera rescindir su contrato este lunes. La determinación se tomó tras una reunión en el centro de entrenamiento de Barra Funda y el argentino ya no estará en el banco en el próximo compromiso del equipo frente a Chapecoense por el Brasileirao.

Crespo River Portada

En un comunicado oficial publicado en las redes sociales del club, la institución confirmó que junto a Crespo también abandonan el club sus colaboradores Juan Branda y Víctor López, los preparadores físicos Federico Martinetti y Leandro Paz, y el entrenador de arqueros Gustavo Nepote.

Las razones de la salida y los números

Desde el club no se dieron detalles sobre los motivos de la decisión, aunque trascendió que existían diferencias entre el cuerpo técnico y algunos integrantes del plantel.

El exdelantero transitaba su segunda etapa en el club paulista. Había regresado al Morumbi en julio de 2025 para reemplazar a Luis Zubeldía y desde entonces dirigió 46 partidos, con un balance de 21 victorias, siete empates y 18 derrotas.

Si se contabilizan sus dos ciclos al frente del equipo, Crespo alcanzó un total de 99 encuentros dirigidos, con 45 triunfos, 26 empates y 28 caídas. Su principal logro fue el Campeonato Paulista obtenido en 2021, título con el que San Pablo cortó una larga sequía de conquistas.

crespo entrenador san lorenzo.jpg

Sabor amargo para Demichelis en su debut en Mallorca: le empataron agónicamente tras estar dos goles arriba

Martín Demichelis tuvo el sábado un estreno frustrante como director técnico del Mallorca, que igualó 2-2 ante Osasuna luego de haber sacado una ventaja de dos goles en condición de visitante. El conjunto bermellón dejó pasar una oportunidad importante en la pelea por la permanencia y sumó apenas un punto en una jornada clave de La Liga.

El equipo del exentrenador de River parecía encaminarse a una victoria valiosa gracias al doblete de Vedat Muriqi, que había puesto en ventaja al Mallorca. Sin embargo, el local reaccionó en el tramo final y alcanzó la igualdad en un cierre inesperado para el debut del técnico argentino.

Con este resultado, el Mallorca no logró salir de la zona roja y continúa comprometido en la lucha por mantener la categoría, en un contexto en el que cada punto empieza a pesar cada vez más a medida que se acerca el cierre de la temporada.

Tras el encuentro, Demichelis dejó en claro su bronca por el desenlace, aunque también destacó algunos aspectos positivos del rendimiento de su equipo durante buena parte del partido, en un debut que mostró señales alentadoras en el juego, pero terminó marcado por la desazón del resultado.