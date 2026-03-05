¿Se juega sin público? El debut de Coudet en River podría ser a puertas cerradas

Por el paro en el fútbol argentino impulsado por la AFA, el debut de Eduardo Coudet como DT de River Plate se mudó del Monumental al Tomás Adolfo Ducó de Huracán. Por estas horas, y a una semana del partido, reina la incertidumbre en lo que respecta a la presencia de los hinchas por un escenario complejo y preocupante en la zona del barrio de Parque Patricios.

A una semana de un partido trascendental para el Globo por el arranque de la era Chacho y por lo que siempre significa recibir al Millonario, en los alrededores del Palacio sólo se habla del derrumbe en un estacionamiento subterráneo en un complejo de viviendas cercano al estadio, lo que podría llegar a derivar en un nuevo partido a puertas cerradas.

Producto del incidente del pasado martes que en la actualidad mantiene a más de 300 vecinos evacuados que no saben cuándo podrán volver a sus hogares, la seguridad del Gobierno de la Ciudad le comunicó al Globo que debía jugar frente a Belgrano sin público, con el fin de evitar posibles vibraciones que pudieran empeorar la delicada situación, a tal punto que durante algunas horas se barajó hasta la suspensión del encuentro.

image

El desprendimiento de la losa en una extensión de 50 x 70 metros que sepultó a los autos ubicados en la cochera de la planta baja de uno de los edificios del sector 2 del barrio Estación Buenos Aires, ubicado en Mafalda al 900, dejó consecuencias aún más graves. Porque los informes preliminares hablan de "potencial riesgo estructural" y de derrumbe, por lo que también hubo que evacuar otros edificios linderos en un clima de mucho temor en el resto de las torres, interconectadas y con problemas que ya venían siendo denunciados por los vecinos.

Los inconvenientes en Parque Patricios

Mientras arquitectos e ingenieros siguen sacando conclusiones para definir el verdadero alcance de los daños en los alrededores de la cancha de Huracán, hasta tanto la constructora y el administrador a cargo no puedan garantizar la seguridad de las estructuras, nadie podrá regresar a los departamentos afectados (175 en total) en ese sector desarrollado a través del plan ProCreAr y llevado a cabo por la empresa Constructora Sudamericana.

Ante esta inesperada coyuntura, en Huracán, que puso a disposición sus instalaciones para todo lo que necesiten los vecinos, mantienen reuniones con la Seguridad y el GCBA y están trabajando con el convencimiento y el optimismo de que podrán jugar con gente el importantísimo duelo ante River. Así, confían en que el equipo de Diego Martínez tendrá el aliento de los 48.314 espectadores que pueden ingresar al Ducó.

image

image

En caso de que la situación se complique, el club tendrá que optar si decide volver a jugar a puertas cerradas o si muda su localía a otro estadio para no perder la presencia del público en un duelo clave, con el picante condimento que representa el debut de Chacho en River. Todas estas cuestiones se tendrán que resolver en menos de una semana.