River venció a Huracán en el debut del Chacho Coudet.

El flamante entrenador del Millonario arrancó su ciclo con el pie derecho ganándole al Globo en Parque Patricios.

River venció 2-1 a Huracán en el Tomás Adolfo Ducó en el marco de la fecha 10 del Torneo Apertura. Eduardo Chacho Coudet tuvo su debut victorioso como entrenador del Millonario, contra el equipo que dirige el ex DT de Boca, Diego Martínez. Hubo un polémico arbitraje de Nicolás Ramírez, que cobró tres penales.

Los goles, en un partido lleno de polémicas , fueron de Driussi para abrir el marcador, Caicedo de penal para igualar momentáneamente, y Montiel, por la misma vía, para la victoria final de River. Cuando el encuentro estaba empatado, Galíndez le tapo un penal a Quintero.

EL SALUDO DEL CHACHO Y DIEGO MARTÍNEZ

Huracán tuvo la primera situación clara del partido a los once minutos, cuando Ojeda habilitó a Caicedo entre los centrales de River. El delantero definió cruzado, forzando a una buena atajada de Beltrán que la mandó al córner.

Beltrán TAPÓ y evitó el gol de Caicedo para Huracán ante River



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 13, 2026

El partido estuvo bastante caliente en los primeros minutos, con varios cruces picantes, como una dura entrada de Gil que le valió la amarilla. El público de Huracán estuvo bastante impaciente con el árbitro, protestando varias decisiones de Ramírez.

A los 26 minutos, tras una gran jugada por el medio, Montiel llegó por la derecha para tirar un gran centro y que Driussi, tras una deficiente salida de Galíndez, ponga el 1-0 con un gran cabezazo.

¡GOLAZO DE RIVER!



Driussi cabeceó tras una gran jugada y puso el 1-0 vs. Huracán.



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 13, 2026

A los 43 minutos de la parte inicial, tras un forcejeo entre Caicedo y Martínez Quarta, el árbitro marcó penal para Huracán, a pesar de los reclamos de River y Coudet. El mismo delantero lo cruzó hacia el lado derecho de Beltrán, que nada pudo hacer para evitar el 1-1.

PENAL PARA HURACÁN POR LA FALTA DE MARTÍNEZ QUARTA A CAICEDO



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 13, 2026

LA REACCIÓN DE COUDET AL PENAL DE HURACÁN



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 13, 2026

El segundo tiempo arrancó con más jugadas de peligro, teniendo Huracán una posibilidad a los ocho minutos que no definió bien Caicedo, y River respondiendo con un cabezazo desviado de Montiel y un buen remate de Galván, que tapó Galíndez.

Montiel apareció SOLO en posición de 9 y cabeceó para marcar el 2-1 de River ante Huracán, pero la tiró afuera... ¡INSÓLITO ERRADO DE CACHETE! pic.twitter.com/ISAOuvpOZb — SportsCenter (@SC_ESPN) March 13, 2026

River desperdició la posibilidad de pasar al frente: Galíndez le atajó el penal a Quintero, que recién ingresaba para hacerse cargo. La falta fue contra Subiabre en una buena jugada individual.

Galindez atajó el penal y el rebote de Juanfer Quintero, no lo puedo creer. pic.twitter.com/sQpQNddcuL — UnEnzoMas TV (@UnEnzoMas) March 13, 2026

A los 35 minutos, tras una larga revisión del VAR, Ramírez le dio un segundo penal a River, tras una mano en el área. En la misma jugada, se fueron expulsados Colidio -que había ingresado minutos antes- y Carrizo por una pelea. Montiel puso el 2-1 a los 39 del segundo tiempo, tras un parate de casi diez minutos.

#TorneoApertura | #Huracán 1 #River 2



ST 85' ¡GOL DE RIVER!!!



Cachete Montiel cambia el penal por gol y marca el segundo para el millonario. pic.twitter.com/kbZgcHJemR — Falso Nueve TV (@falsonuevetv) March 13, 2026

Al final del segundo tiempo, que tuvo nueve minutos de adición, River tuvo un mano a mano de Freitas para liquidar el partido, pero no pudo con Galíndez. En la última del partido, Blondel tuvo un penal en movimiento y la tiró por arriba del travesaño.

NO SE PUEDE CREER LO QUE ERRÓ LUCAS BLONDEL EN LA ÚLTIMA. pic.twitter.com/GY2jirKrWp — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 13, 2026

La información del partido entre River y Huracán

Torneo Apertura.

Fecha 10.

Huracán - River.

Estadio: Tomás Adolfo Ducó.

Tomás Adolfo Ducó. Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Sebastián Habib.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Kendry Páez; Ian Subiabre y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Los 11 elegidos por Eduardo Coudet para visitar a Huracán #VamosRiver pic.twitter.com/v4fzsunyQv — River Plate (@RiverPlate) March 12, 2026

Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Thaiel Peralta, Oscar Romero, Alejandro Martínez; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.